El 14 de juliol del 2021 el Tribunal Constitucional va publicar una resolució que titllava d'"inconstitucionals" algunes de les mesures imposades durant el primer estat d'alarma, que va durar del 14 de març al 21 de juny del 2020, deixant-les sense efecte. Per això, les multes imposades per infringir les normes que el Constitucional va tombar també es van convertir en il·legals, i els ciutadans tenen dret a reclamar que se'n torni l'import. A Catalunya, la Generalitat va obrir una via per reclamar-les el desembre del 2021.





Toc de queda a Barcelona @ep





De moment, la Generalitat ha tornat el 24% de les multes, i l'Ajuntament de Barcelona les començarà a tornar al maig, segons informa TV3.





Segons dades que ha aportat el Departament d'Interior a l'esmentat mitjà, durant el primer estat d'alarma es van imposar prop de 66.000 multes –entre Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya– que possiblement hagin de ser retornades. Entre aquestes, els usuaris que les van rebre ja n'han pagat 24.200, recaptant 4,7 milions d'euros.





Tot i això, i malgrat que és possible recuperar l'import pagat, molts usuaris encara no han sol·licitat la devolució. Entre les 24.200 multes pagades, els sancionats només han demanat la devolució de 9.300. És a dir, només el 38,4% de les persones que ja han pagat la multa n'ha sol·licitat la devolució, i el 61,6% encara no ho ha fet. La Generalitat, de moment, n'ha retornat 5.800 per un import d'1,1 milions.





BARCELONA





Finalment, l'Ajuntament de Barcelona , a través de la Guàrdia Urbana, va imposar 25.368 multes durant el primer estat d'alarma que són objecte de ser retornades. Tot i això, només se'n van pagar 5.605, per un import d'1,8 milions d'euros.





Segons ha explicat el consistori barceloní a TV3, les multes pagades amb targeta es tornaran automàticament, mentre que els que van pagar amb transferència hauran de sol·licitar la devolució a partir de la pàgina de l'Ajuntament. De moment no s'ha tramitat cap multa. Començaran a fer-ho aquest maig.