Estem acostumats a veure com els ciutadans treuen a passejar els seus gossos ja que altres mascotes, com els ocells o els peixos , es quedin a casa. Però aquests últims ja poden sortir a passejar : un youtuber ha compartit un vídeo on es veu un aparell on ficar-los i portar-los pel carrer.





És una peixera personalitzada, un tub acrílic que compta amb un sistema de filtració que s'alimenta per una bateria. A més, li ha afegit una bomba d'aire amb què oxigena la peixera.