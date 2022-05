Kailia Posey, qui es va tornar viral a tot el món pel seu meme de nena somrient després d'aparèixer a Toddlers and Tiaras de TLC, va morir. La causa exacta de la seva mort no ha estat confirmada i de moment només hi ha especulacions. Posey només tenia 16 anys en el moment de la seva mort.





La notícia de la mort de Kailia Posey va ser confirmada per la seva mare, Marcy Posey Gatterman, a través d'una publicació compartida a Facebook. Tot i que encara no s'han verificat els detalls exactes, TMZ al·lega que l'adolescent podria haver estat involucrada en un accident a Washington.





En la seva publicació, la mare va rendir homenatge a la seva difunta filla amb una foto recent i unes emocionants paraules: "No tinc paraules ni pensaments. Una bella nena se n'ha anat. Dóna'ns privadesa mentre lamentem la pèrdua de Kailia. El meu nadó per sempre".