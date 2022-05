També reforça l'atenció a nens amb necessitats educatives especials /@EP



L'Ajuntament de Barcelona ha pactat amb els sindicats una moratòria al calendari escolar de les escoles bressol municipals, per la qual cosa el 2022-2023 es mantindrà l'inici de curs el 12 de setembre, i no s'avançarà al dia 5 com pretén la Generalitat per a educació infantil i primària amb el nou calendari escolar.





El pacte s'ha realitzat a través de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (Imeb) i la data de final de curs serà el 14 de juliol del 2023, ha explicat el consistori en un comunicat aquest dimecres.





Aquesta moratòria permetrà disposar de temps per negociar i adaptar els canvis del calendari escolar “amb prou marge” per poder complir amb els requisits de servei a les famílies i alhora amb els drets laborals dels treballadors.





L'acord s'ha tancat just a les portes de l'inici del període de preinscripció a la xarxa d'escoles bressol municipals, que inicia aquest dijous amb una oferta de 4.460 places per al curs vinent, distribuïdes en 607 grups als 103 centres de la ciutat, i el proper curs la seva capacitat serà de 8.588 places.





PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA



El procés per a la preinscripció i matrícula del curs que ve a les escoles bressol municipals consistirà en la publicació de l'oferta de places el 4 de maig i la presentació de sol·licituds de preinscripció del 5 al 18 de maig , ambdós inclosos.





El 26 de maig es publicarà la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, del 27 de maig al 2 de juny s'obrirà un termini per presentar reclamacions, i el 3 de juny es farà el sorteig del número de desempat.





No serà fins al 7 de juny quan es publicarà la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, i el 15 de juny es publicarà la llista de nens admesos i, si escau, la llista d'espera.





El període de matrícula serà del 16 al 22 de juny, ambdós inclosos, i la preinscripció es farà telemàticament a través de l'enllaç de preinscripció del web de l'Ajuntament.

Només es podrà fer de manera presencial en cas de situacions excepcionals i s'haurà de fer al centre demanat en primera opció i amb cita prèvia.





MÉS RECURSOS



L'Imeb reforçarà a partir del curs vinent l'atenció a nens amb necessitats educatives especials, amb un increment del 64% dels recursos que es destinaran (amb una despesa prevista per al curs 2022-2023 de 470.000 euros per al conjunt de serveis).





Per millorar l'atenció especialitzada a nens amb greus discapacitats i necessitats d'atenció sanitària greus, l'Ajuntament introduirà a partir del curs vinent un servei d'infermeria amb caràcter itinerant.





Es calcula que aquest servei tindrà una dedicació entre cinc i 15 hores setmanals i s'ha previst un volum màxim de 1.150 hores anuals.