Deixant de banda el seu dolor per la seva separació d'Antonio David i per la traïció del malagueny amb Marta Riesco , Olga Moreno dóna la cara pel seu exmarit a la portada de la revista 'Semana' i, posant de nou el focus a Rocío Carrasco, 'denúncia' que la docusèrie de la filla de Rocío Jurado "va destrossar" la seva família i va marcar un abans i un després a les seves vides.





Olga Moreno amb Antonio David | ep





"La gent no es pot fer una idea del que s'ha viscut a casa meva" confessa la sevillana que, per primera vegada - ja que 'Rocío, explicar la veritat per seguir viva' es va emetre quan ella estava a 'Supervivientes' aliena a tot - es pronuncia sobre el que va suposar l'esquinçador testimoni de Rocío Carrasco per a Antonio David: "No sé com és viu amb l'assetjament que li han fet" afirma a les pàgines de 'Semana'.





Lluny de carregar contra el seu exmarit o contra Marta Riesco, Olga demostra una vegada més la seva lleialtat al pare de la seva filla Lola i no dubta a sortir a defensar-la , assegurant que "no és un maltractador" i que no seria capaç ni de "matar" a una mosca". "M'ha tractat espectacular. He viscut 22 anys amb ell i he tingut un marit exemplar en aquest aspecte" manté dolguda per tot el mal que s'ha fet en els darrers temps Antonio David.





Sobre Rocío Carrasco, Olga no vol ficar-se en si és o no una dona maltractada, però sí que assegura contundent que “no es creu res de la docusèrie ”. "Sé el que tinc a casa meva" apunta. A més, la sevillana aclareix que si no ha formalitzat la seva separació no és com s'ha dit pel judici per alçament de béns a què s'enfronta Antonio David - amb què manté que ella no té res a veure - sinó simple i planament "perquè no ens hem assegut a parlar-ho”.





Unes declaracions que faran parlar molt i sobre les quals Olga, a Sevilla refugiada a la seva família i gaudint de la Fira d'Abril, prefereix no pronunciar-se, guardant silenci tant sobre la seva exclusiva com sobre l'enfrontament de Marta Riesco i Rocío Carrasco.





Molt seriosa, la sevillana tampoc ha volgut entrar a les informacions que apunten que està distanciada de Rocío Flores des de la publicació fa una setmana de la seva primera exclusiva i, amb un "venga chao" deixa a l'aire si ha pogut parlar amb la influencer o si és cert que ha perdut 8 quilos pel disgust de comprendre que la relació amb la filla d'Antonio David podria haver canviat per sempre.