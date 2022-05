@unsplash





Més de 80.000 persones s'han sumat a la iniciativa de Maria Eugenia López , una dona vídua, a través de la plataforma Change.org, en què demana al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que les vídues cobrin almenys el 75% de la pensió dels marits.





" Les vídues només tenim dret a poc més de la meitat de la pensió que cobraven els nostres marits. Amb aquesta pensió moltes vídues i famílies no poden sobreviure, per això demano una cosa molt senzilla: que puguem cobrar almenys el 75% del que cobraven els nostres marits. Entenc que no cobrem el total, però almenys demano una quantitat proporcional a les despeses que tenim", ha destacat Maria Eugenia López en la petició dirigida al Ministeri d'Inclusió.





López ha assenyalat que ella ha estat mestressa de casa tota la seva vida, i amb la recent mort del seu marit, l'Estat li ha reduït la pensió a la meitat , per la qual cosa ha creat la campanya 'No al desempoderament de les vídues: Ens treuen la meitat de la pensió' a la plataforma de recollides de firmes, Change.org, per reivindicar que "no és just que arruïnin les vídues en el moment més dur de les seves vides".





"De què serveix que el meu marit hagi estat tota la vida treballant?, és que la meva feina a la llar no és vàlida per tenir un sou digne?", es pregunta la dona, que ha demanat dotar d'importància la feina que fan les mestresses de casa, per la qual cosa exigeix que s'escolti el col·lectiu i es posin solucions a la "precarietat" a què se'ls condemna quan mor la seva parella.





"Qualsevol que tingui un cas proper sabrà que ser un menys a casa no redueix les despeses a la meitat. Firma i demana al Ministeri d'Inclusió que les vídues puguem cobrar almenys el 75% de la pensió. Fem que empatitzin amb les vídues, amb el nostre dolor i la nostra indignació. El que m'ha passat a mi podria passar a qualsevol. Les vídues també existim i necessitem que les nostres veus s'escoltin urgentment", ha conclòs.





Si esteu d'acord amb la reivindicació de María Eugenia López, podeu signar la petició en aquest enllaç .