Els cavalls andalusos ballaran al Pol durant les Festes de la Mercè /@Pablo-Ignacio de Dalmases







Un dels signes que caracteritzen la ciutat de Barcelona és el seu amor pel cavall. No debades compta amb una institució com el Reial Club de Polo, que està a punt de complir els 125 anys i esdeveniments com el Barcelona Equestrian Challenge i el CSIO. Justament al voltant d'ells té lloc un conjunt d'activitats que intenten articular l'esport, l'educació, les accions socials i l'art i la cultura i aquest any s'anuncia a més la presència la tardor que ve, coincidint amb les festes de la Mercè, de la Reial Escola Andalusa d'Art Eqüestre de Jerez de la Frontera, una de les quatre entitats més prestigioses del món entre les del seu gènere (juntament amb les de Viena, Lisboa i Somme).







La REAAE, que celebrarà el proper any els seus casaments d'or, presentarà a la pista olímpica del Polo l'espectacle “ Com ballen els cavalls andalusos ” creat el 1973 i que va ser contemplat per primera vegada pel llavors príncep d'Espanya, després rei, Don Joan Carles. Es tracta d'un espectacular xou que combina l'alta doma, la doma eqüestre i la texana amb la música, creant un univers de bellesa i harmonia insuperables que es tradueix en vuit coreografies (Obertura, Ritme andalús, Al so de la garrotxa, Treballs a la mà, Fantasia a cavall, Aires a cavall/Pas a quatre, En regnes llargues i Carrusel) i que culminen amb una apoteòsic desfilada final. En totes elles es llueixen vistoses vestimentes pròpies del segle XVIII. La música és de Manolo Carrasco i els autors de les coreografies Álvaro Domecq, Rafael Soto -medallista olímpic a Atenes 2004- i Ignacio Rambla.





A l'acte de presentació de l'espectacle van participar, entre d'altres, el president del Polo, Curro Espinós i el de The Project Music Company, empresa que ja va portar a Barcelona els cavalls andalusos el 1996 i 1999, Tito Ramoneda, així com el regidor de Turisme i Indústries creatives, Xavier Marcé, que va qualificar el CSIO amb l?esdeveniment esportiu més important de la ciutat. Per la seva banda, el director gerent de la Fundació REAAE, Jorge Ramos, va subratllar que la cultura eqüestre constitueix un motor de turisme important i és generador de rendibilitat directa i indirecta i, per tant, de riquesa.





Ibreal, Gallareto Yuntero, Enèrgic, Excel·lent, Zalamero, Enganyós, Valeroso, Acadèmic, Candongo, Fenomen i altres equins de nom suggerents, governats per deu experts genets, entre ells Soto i Rambla, estaran a la pista del Polo amb quatre funcions ( divendres 23 de setembre a les 21.00 h; dissabte 24, dia de la Mercè, a les 12.00 i 18.00 h; i diumenge 25, a les 12.00). L?aforament global ascendirà a 14.000 espectadors que podran accedir amb entrades a preus entre 38 i 58 euros.