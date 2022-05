Una noia explica com estalviar 75.000 euros en 4 anys amb un sou de 1.500 euros

Una dona ha explicat com va estalviar 75.000 euros en quatre anys per comprar la seva primera casa, gastant només 6 euros al mes en menjar. Ji-hyeon Kwak, que viu a Corea del Sud , diu que manté un nivell de despesa baix mitjançant l'ús d'aplicacions per acumular punts i codis de cupons.





La jove de 24 anys també escaneja els rebuts per obtenir reemborsaments a les botigues.

Ji-hyeon diu que encara pot menjar una dieta variada tot i gastar només una quantitat mínima en aliments.





Ji-hyeon @Youtube







Altres formes en què estalvia diners inclouen caminar dues hores al dia en lloc de pagar el transport públic, i només beure aigua de l'aixeta en lloc d'aigua embotellada. Si guanya premis en línia, per exemple, aigua embotellada, ho vendrà i estalviarà els diners.





Ji-hyeon va compartir recentment els seus trucs d'estalvi al programa Master of Living a Corea del Sud. La jove estalviadora guanya 1.500 euros al mes i va poder comprar la primera casa després de l'esforç.





"Vaig aconseguir una feina quan tenia 19 anys i he estat treballant fins ara, i he aconseguit 100 milions de won (75.000 euros) en quatre anys treballant en una feina secundària, estalviant diners i sense descans. Però no me'n penedeixo", assegura Ji- hyeon.





Ji-hyeon va dir que va començar a estalviar per poder mudar-se de la casa de la família. "La meva situació familiar o ambient no era bo. Des d'aleshores estalvio com una boja", afirma.