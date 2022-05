Movistar ha presentat aquest dimecres miMovistar, el seu nou portfoli global per al gran públic mitjançant el qual els clients podran triar aquells productes i serveis que necessitin, d'una manera senzilla, personalitzable i flexible.





Movistar llança miMovistar, una oferta personalitzable i flexible perquè el client dissenyi el seu producte /@Telefònica







La proposta és l'evolució natural de Movistar Fusión, el producte de referència de Movistar en els darrers deu anys, que va obrir el camí a les ofertes integrades amb factura única i que va marcar el pas del mercat espanyol.







miMovistar neix amb l'ambició de convertir-se en un ecosistema on els clients puguin construir i gestionar tot el que sigui necessari per a la seva vida, amb diferents territoris com: miConnectivitat, miEntreteniment, miesFinances o miHogar, miBienestar.





El portfoli, sempre modulable, parteix de la connectivitat (internet, veu i dades) a la qual, si el client vol, se li poden anar sumant mòduls que incloguin una oferta de continguts de televisió i els serveis de valor afegit com, inicialment, salut, gaming i seguretat, per construir la fórmula més completa i adaptada que el client vulgui.





Una botiga Movistar /@Telefònica





Amb aquest nou moviment, Movistar respon a les necessitats derivades de la transformació del mercat i d'un consumidor que demana flexibilitat i personalització, tant als serveis de connectivitat com als de continguts o en serveis rellevants per a la seva vida, podent controlar els costos.







Emilio Gayo, president de Telefónica España, assenyala que “fa 10 anys vam llançar una proposta integradora dels serveis de comunicació i continguts que demanava el mercat i que es va convertir en el format líder de l'oferta de comunicacions. I ho dissenyem després d'escoltar intensament els nostres clients. Des de llavors, el mercat s'ha transformat i nosaltres ens hi hem adaptat i avui seguim fent-ho”.





Gayo afegeix que "continuem endinsant-nos en la nostra estratègia de diversificació de l'oferta i en una estratègia comercial que respon a les demandes actuals dels clients, oferint-los una proposta de valor que li atorga el poder d'escollir per fer-los la vida més fàcil i millor" .





Així, per a una sobirania més gran del client, aquest comptarà amb un configurador web on podrà, en qualsevol moment, organitzar els seus productes i serveis, dissenyant l'oferta a la seva elecció i analitzant els costos de la seva factura. Per a la comoditat del client, us compararà i recomanarà paquets en funció del seu perfil, ús i requisits previs.





Qualsevol de les configuracions de miMovistar que seleccioneu el client, inclourà sense cost addicional, entre altres serveis, el nou router Smart Wifi, que crea automàticament dues xarxes, una amb la màxima velocitat i una altra amb la màxima cobertura; Conexión Segura, un antivirus que bloqueja amenaces de codi maliciós (malware), phishing i llocs webs fraudulents de forma automàtica i sense necessitat d'instal·lació; o emmagatzematge il·limitat a Movistar Cloud, que permet desar totes les fotos, documents i arxius.