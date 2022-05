L' Hospital Universitari General de Catalunya ha implementat la cirurgia robòtica a través de la instal·lació d'un robot quirúrgic Da Vinci . Es tracta de la tècnica més sofisticada i avançada del món en cirurgia mínimament invasiva disponible actualment i que es caracteritza per aportar més precisió i seguretat a les cirurgies, optimitzar el temps quirúrgic aconseguint la ràpida recuperació dels pacients. Els serveis d'Urologia, Ginecologia, Otorinolaringologia, Cirurgia Toràcica i Cirurgia General i Digestiva són els grans beneficiats per aquest sistema quirúrgic avançat.













La nova tecnologia ve de la mà d'Alomar-Centres Mèdics, que ha facilitat el robot i ha realitzat la formació en el maneig a professionals de diversos serveis de l'Hospital. La plataforma quirúrgica Da Vinci d'última generació permet als cirurgians realitzar intervencions quirúrgiques a distància mitjançant una consola a través de la qual es controlen uns braços robòtics articulats que reprodueixen els moviments de la mà, canell i dits, i que a més d'atorgar-li més precisió durant la intervenció ofereix una visió ampliada i nítida de l'àrea on s'està intervenint.







Des del servei d'Urologia el Dr. Salvador Esquena explica que, entre els avantatges de la cirurgia robòtica Da Vinci, destaca “la simplificació de les cirurgies, la facilitat i comoditat de moviment del cirurgià durant el procés quirúrgic, la visió real tridimensional que garanteix una gran qualitat i precisió en els detalls anatòmics sense la necessitat d'utilitzar ulleres amb l'obtenció d'excel·lents resultats quirúrgics”.





Per això, el robot Da Vinci està especialment indicat en intervencions urològiques, ginecològiques, toràciques, otorinolaringològiques i de cirurgia general. A més, l'especialista de l'Hospital Universitari General de Catalunya posa un èmfasi especial que “en les intervencions amb el robot quirúrgic s'eliminen els moviments involuntaris del cirurgià i es redueix el cansament postural en cirurgies de llarga durada en permetre-li estar assegut davant la consola”.





Pel que fa als avantatges de la utilització d'aquesta tècnica per als pacients es redueix el dolor postoperatori i les cicatrius són mínimes ja que permet fer intervencions amb incisions més petites afavorint la recuperació del pacient i reduint el risc de sagnat.





A tall d'exemple, la cirurgia robòtica Da Vinci es pot utilitzar en: urologia per a cirurgia del càncer de pròstata, cirurgia oncològica de ronyó i vies urinàries, cirurgia de la bufeta i cirurgia reconstructiva de la via urinària; a Ginecologia per a miomectomies, tumors d'úter, histerectomia o reconstruccions tubàriques; en otorinolaringologia per a cirurgia de la síndrome d'apnea obstructiva del son, tiroidectomia i paratiroidectomia transaxil·lar o extracció de tumors; en cirurgia general: per a Cirurgia de còlon i recte, bariàtrica, hepatobiliopancreàtica o del terç inferior d'esòfag, així com múltiples tipus de tumoracions pulmonars i de mediastí, entre altres intervencions quirúrgiques en aquestes especialitats.