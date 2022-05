Després del preludi de l'any passat, les ciutats de Tarragona i Constantí es preparen per celebrar els actes commemoratius dels 700 anys de l'Arribada del Braç de Santa Tecla . El 17 de maig de fa 700 anys tenia lloc la solemne arribada de la relíquia del braç de Santa Tecla a la ciutat de Tarragona. El braç, provinent d'Armènia, va ser traslladat fins al port de Salou, i d'allà portat a Constantí, on va estar un temps fins que el 17 de maig del 1321 va ser traslladat fins a la Catedral de Tarragona en solemne processó.





Aquest matí, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà , acompanyat de la consellera de Cultura, Inés Solé ; l'alcalde de Constantí, Óscar Sánchez , i la regidora de Cultura, Dolors Fortuny , han presentat en roda de premsa a l'Antic Ajuntament de Tarragona el detall dels actes commemoratius que es duran a terme aquest mes de maig a Constantí i que culminaran durant la Santa Tecla d'aquest 2022, al mes de setembre a Tarragona.





L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà , acompanyat de la consellera de Cultura, Inés Solé ; l'alcalde de Constantí, Óscar Sánchez , i la regidora de Cultura, Dolors Fortuny @Tjerk van der Meulen







L'alcalde Ricomà ha explicat que "Santa Tecla 700 és una gran oportunitat per reivindicar la nostra festa com l'expressió cultural més viva, multitudinària i integradora de la ciutat" i ha expressat que " la commemoració d'aquest any ha de ser una explosió festiva, una tornada als nostres carrers i places, una reivindicació creativa i cultural que posi en valor les arrels, el llegat i el futur de la nostra festa ”. Ricomà ha conclòs dient “serà una exposició de talent i tarragonisme cap a la resta del país i el món que deixarà el nom de Tarragona a una gran altura”.





Per part seva, l'alcalde de Constantí, Óscar Sánchez, ha volgut destacar “la importància històrica que té per al nostre municipi aquesta efemèride relacionada amb els 700 anys del trasllat del Braç de Santa Tecla des de Constantí fins a Tarragona”. Sánchez ha subratllat la transcendència d'aquesta programació d'activitats "no només per a Constantí, sinó també per a tot el Camp de Tarragona, fet que posa de manifest la gran rellevància de les nostres comarques a la història medieval de Catalunya". L'alcalde de Constantí ha destacat que “portem treballant en aquesta commemoració des de fa uns anys i fruit d'això, el nostre municipi ha organitzat una programació d'actes pròpia del 8 al 14 de maig”.





14 de maig, un Seguit excepcional





Així, dissabte dia 14, Constantí organitza una professió extraordinària i simbòlica amb la presència del seguici popular de la seva ciutat així com també, de manera excepcional per a l'ocasió, de gran part del seguici de Tarragona. participaran: el ball de Diables de Constantí, Drac de Sant Roc de Tarragona, Àliga de Tarragona, Mulassa de Tarragona, Lleó de Tarragona, Magí dels Timbals, Gegantons Negrits, Gegants Moros, Gegants Vells de Tarragona, Gegantons de Constantí, Gegants de Constantí, Nans Vells de Tarragona, Ball de Pastorets de Constantí, Ball del Patatuf de Constantí, Ball de Gitans de Tarragona i Ball de Valencians de Tarragona. A més, també hi serà present el Braç de Santa Tecla per commemorar aquesta entrada de la relíquia des de Constantí fins a Tarragona. El Seguit sortirà a les 18 hi recorrerà els carrers de Constantí que històricament van formar part del recorregut que va fer la relíquia ara fa 7 segles.





Segons ha explicat la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Inés Solé, “aquest serà el retorn del seguici al carrer de manera itinerant i la segona vegada a la història de la festa tarragonina que una part important del nostre seguici popular es trasllada fora de la ciutat, després que al 1998 ho fes a Elx amb motiu del Congrés Internacional de Teatre Medieval”.





Actes previs





Abans d'aquest dia, però, aquest dijous 5 de maig, el Museu Bíblic Tarragoní acollirà la presentació dels Goigs en llaor del Braç de Santa Tecla patrona excelsa de Tarragona, a càrrec dels gogistes tarragonins.





Diumenge 8 maig tindrà lloc una caminada des de Constantí fins a Tarragona per commemorar els 700 anys del trasllat del Braç de Santa Tecla de Constantí a Tarragona. La marxa sortirà a les 10 h des de la plaça de les Escoles Velles de Constantí. I a les 13 h tindrà lloc la rebuda a la Catedral de Tarragona.





La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Constantí, Dolors Fortuny, ha destacat el paper fonamental que juguen les entitats i associacions de Constantí, tant "en aquesta Caminada del dia 8 de maig com a tota la programació d'actes organitzats a Constantí". Fortuny ha subratllat que "una vegada més es posa de manifest el dinamisme i la implicació de les nostres entitats i el nostre teixit associatiu a l'hora de donar forma a una programació tan extensa i variada". Ha destacat el paper de “tots els constantinencs i constantinencs, els Tres Tombs de Constantí, el Cercle Cultural Recreatiu i Esportiu, la Parròquia de Sant Feliu Màrtir i el Capítol de la Catedral, l'Esbart Dansaire Constantí, els Balls de Cercavila de la Societat El Casino, el Museu Bíblic Tarragoní, les Forques Teatre Associació d'Amics del Teatre de Constantí, el guia Oriol Nicolau, l'historiador Ferran Marín i l'empresa Patrimonium, el Gremi de Marejants i el Gremi de Pagesos i l 'Ajuntament de Tarragona”.





Santa Tecla 2022. La Santa Tecla més excepcional





Com ja es va anunciar ara fa un any, durant la Santa Tecla d'aquest 2022 serà quan la commemoració de l'efemèride a Tarragona arribarà al punt culminant amb el gruix d'activitat. Tot un seguit d'actes extraordinaris que comptaran amb una participació important d'entitats i associacions i en general del teixit cultural de la ciutat.





De manera excepcional per a l'ocasió, aquestes festes de Santa Tecla tindran una durada superior . S'iniciaran el 12 de setembre i s'allargaran fins al dia 25, ampliant-se per tant 4 dies.





El 12 de setembre, la TAP acollirà l'espectacle inaugural de gran format, ideat pel director teatral Marc Chornet i el músic i compositor Roger Conesa. Els dos tarragonins oferiran un espectacle contemporani que s'endinsarà als fonaments del teatre medieval per oferir una mirada contemporània de la nostra cultura popular i la nostra festa, un diàleg entre contemporaneïtat i tradició, entre elements populars i elements sublims.





L'acte ha estat concebut especialment per a l'ocasió i per ser gaudit en format 360°, motiu pel qual s'ha triat la TAP com a escenari. L'espectacle omplirà tota la plaça amb diferents accions que es desenvoluparan entre el públic, on tots els elements propis de la tradició tarragonina dialogaran amb expressions artístiques modernes. L'espectacle, en clau feminista i els recursos tècnics més innovadors, comptarà amb músics i actors professionals i tindrà un preu molt popular.





El 25 de setembre, la catedral serà l'escenari del concert de conclusió on s'interpretarà una peça musical de creació nova, obra del prestigiós compositor Josep Vila, sota la direcció de Xavier Pastrana. L'espectacle comptarà amb la participació de 150 intèrprets tant professionals com amateurs de les corals i altres col·lectius musicals de Tarragona com el Cor de la URV, Cor In crescendo, Cor de Cappo, Cor Ciutat de Tarragona i diferents corals infantils.





Una Mostra de Folklore Viu de luxe i altres cites destacades





El 17 de setembre, Tarragona viurà un dels moments més esperats de la celebració amb l'excepcional Mostra de Folklore Vivo, on tots i cadascun dels elements del Seguici tarragoní convidaran els elements més significatius del país on serà la Mostra de Folklore Visc més gran i extraordinària vista fins ara, ja que replicarà el Seguici de Tarragona amb els millors elements dels Països Catalans.





Altres cites destacades de l'efemèride, dins del calendari tecler d'aquest any, seran la presentació del llibre il·lustrat de Joan Carles Blanch Operació Tecla que, adreçat a tots els públics, explica la història de l'origen de la santa. La vida de Tecla, la construcció de la catedral de Tarragona, la ciutat medieval, les intrigues entre reis, papes i les guerres i les festes… en definitiva, aquest llibre il·lustrat apropa el lector a tot el detall de la relació entre Santa Tecla i Tarragona.





Una altra cita serà la presentació del documental sobre la recuperació de la festa a càrrec dels tarragonins Maria Roig, Joana Zapata i Sergi Morris. La peça se centra en la recuperació de la festa durant els darrers 20 anys del segle XX i posa cara i veu als protagonistes d'aquesta represa cultural i festiva a través de diversos testimonis d'una generació que ha protagonitzat aquesta etapa d'efervescència de cultura popular .





La companyia tarragonina La Imperfecta estrenarà al Teatre Tarragona en el marc de les festes de Santa Tecla un espectacle de dansa contemporània confeccionat també per a l'ocasió per apropar, a través del cos i del moviment, el personatge històric de Santa Tecla i conèixer la dona que va ser.





Finalment, de la mà del també tarragoní David Oliete, es presentarà el projecte fotogràfic multidisciplinari i de llarg termini Santa Tecla: del cor a la festa, que permetrà documentar, preservar i divulgar la festa de Santa Tecla a partir de retrats dels joves teclers de les entitats del Seguit avui i d'aquí 15 anys, per fer un acostament a l'essència generacional de la festa.