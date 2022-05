Esteban González Pons @ep





El nou responsable de Justícia al PP, Esteban González Pons , ha reprès els contactes amb les associacions judicials per reunir-se amb els seus representants en els propers dies a fi de reprendre el procés de renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) , el mandat del qual va expirar fa més de tres anys.





Les fonts esmentades han precisat que la primera trobada tindrà lloc dijous amb l'Associació Professional de la Magistratura (APM), la majoritària a la carrera judicial, a la qual seguirà una segona reunió divendres amb l'Associació Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).





La cita amb Jutges i Jutges per a la Democràcia (JJpD) està assenyalada per al 18 de maig, perquè per qüestions d'agenda no s'ha pogut fixar abans, mentre que la trobada amb Fòrum Judicial Independent (FJI) encara està pendent de data.





Les mateixes fonts han apuntat que en principi l'objecte d'aquestes reunions és intercanviar opinions , si bé les associacions judicials ja han deixat clara quina és la seva postura a diferents fòrums.





Així, totes quatre coincideixen que l'actual situació del CGPJ és insostenible , però difereixen sobre com cal procedir. APM i AJFV advoquen per renovar la major celeritat i procedir després a una reforma legal que permeti als jutges triar directament els dotze vocals del torn judicial, mentre que JJpD coincideix en la urgència de renovar el CGPJ, però ajornant a un moment posterior debat sobre la possibilitat d'establir un nou model per designar els seus membres.





Per la seva banda, Fòrum Judicial Independent reivindica que abans de renovar l'actual CGPJ s'hauria de materialitzar una reforma legal perquè, seguint els estàndards europeus, almenys la meitat dels membres del Consell siguin elegits pels mateixos jutges.





Fins ara, el Partit Popular exigia al Govern aquesta reforma legal, perquè siguin els jutges els que designin aquests dotze vocals, com a requisit previ a pactar la renovació del CGPJ.





IMPACTE SOBRE EL TS I EL TC





La falta d'acord entre els partits polítics per renovar l'òrgan de govern dels jutges podria tenir un impacte directe al Suprem i al Constitucional, a causa de la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial aprovada l'any passat que impedeix al CGPJ fer nomenaments discrecionals a la cúpula judicial.





Ja a l'octubre, la Sala de Govern del Suprem va aprovar un informe del Gabinet Tècnic en què s'avisava que el fet de no cobrir les vacants actuals implicaria que a l'any es fessin 1.000 sentències menys.





Des de llavors, el TS ha alertat en successius comunicats de la "situació límit" a què s'enfronta en particular la Sala Contenciosa Administrativa, que després de les jubilacions dels magistrats Rafael Fernández Valverde i Segundo Menéndez compta només amb 25 magistrats, cosa que suposa el mínim legal per constituir les cinc seccions que componen aquesta Sala Tercera --cadascuna ha de tenir un mínim de cinc magistrats--.





D'altra banda, al juny toca renovar quatre magistrats del TC. Concretament, es tracta del terç la designació del qual competeix al Govern (dos) i al CGPJ (altres dos), per la qual cosa, si es manté la situació d'interinitat de l'òrgan de govern dels jutges, no podria dur a terme aquests dos nomenaments.





Si es produís el relleu, sortirien el president Pedro José González-Trevijano, el vicepresident Juan Antonio Xiol, i els magistrats Santiago Martínez-Vares i Antonio Narváez. Per norma no escrita, el nou president es triarà entre els quatre magistrats que portin més temps al TC, és a dir, que sortiria de la terna d'Alfredo Montoya, Ricardo Enríquez, Cándido Conde-Pumpido i María Luisa Balaguer.