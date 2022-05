Alberto Luceño, a través del seu advocat, ha traslladat al jutge que investiga el cas de les màscares la "impossibilitat" d'abonar la fiança de 4 milions d'euros imposada per assegurar les responsabilitats legals que es derivin del procediment judicial.





En un escrit, el lletrat exposa que comunica "molt respectuosament", la impossibilitat de l'investigat d'atendre la fiança imposada, "sense perjudici dels béns i saldos en comptes corrents ja embargats".





Alberto Luceño entra a la comissaria per signar. - José Ruiz - Europa Press





Tot seguit, assenyala que "tan aviat" disposi el seu representat de patrimoni s'atendrà a la sol·licitud de l'instructor de la causa que instrueix delictes d'estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals.





A la interlocutòria en què el jutge va imposar la fiança, s'explicava que fins ara només s'ha pogut embargar a l'investigat un immoble valorat en 1.107.400 euros, diversos vehicles valorats en 946.136,66 euros i el saldo de comptes corrents per un import de 129.140,70 euros.





Per tant, al·legava que l'import de les seves responsabilitats pecuniàries assolia 6.206.644 euros, per la qual cosa conforme a l'article 589 de la Llei d'Enjudiciament Criminal s'havia de fixar una fiança de 4.023.966,94 euros, tal com sol·licita el fiscal anticorrupció.





El jutge va apuntar que aquesta fiança era susceptible de ser ampliada si no es troben béns d'un altre investigat, perquè és una fiança solidària per la totalitat de les responsabilitats civils (6.206.966,94 euros).