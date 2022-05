L'expresident del Govern, Felipe González, s'ha mostrat partidari de reduir els impostos al combustible i a l'energia per compensar la pujada de preus a causa de "l'obvi" increment d'ingressos per a l'Estat per aquesta via. A més, ha sostingut que deflactar l'IRPF a les rendes mitjanes i baixes, com ha proposat el PP, no comporta un increment de la inflació.





En una entrevista a Antena 3, recollida per Europa Press, ha assenyalat que seria "raonable", si hi ha un augment de la inflació per l'encariment de l'energia, "desfiscalitzar" una part del que s'ingressa per aquesta pujada de preus. "És obvi que ingressem més del que ingressàvem", ha afirmat.





González s'ha expressat a favor de "baixar la fiscalitat" en aquest àmbit encara que ha advertit que aquesta mesura presenta "un problema" i per això "s'eludeix". Així, ha indicat que aquests impostos als carburants i a l'energia són tributs especials que es reparteixen "a mitges" amb les comunitats autònomes.





A més, respecte a l'IRPF, ha sostingut que la mesura que proposa el PP de deflactar aquest impost a les rendes de menys de 40.000 euros anuals, i que alhora s'ajuda els que no fan declaració de la renda, no comportaria un increment de la inflació. “ Suposa que et quedes com estàs ”, ha apuntat.





L'expresident socialista ha explicat que això és així "matemàticament" perquè si a una persona li cobren la renda d'acord amb la inflació, està pagant com si ingressés els diners que li estan cobrant,-- "però no ho està ingressant"-- , ha advertit, ja que la inflació està devaluant el seu poder de compra.





"Si a vostè li restitueixen el seu poder de compra, té capacitat per gastar allò que gastava, no té més capacitat, ho digui l'FMI o la seva tia", ha dit.





L'AJUST QUE NO SAPEM FER ARRIBARÀ





Tot i això, ha puntualitzat que no està afirmant que sigui "convenient" prendre aquesta mesura sinó que "cal seure a una taula" per decidir "un pacte de rendes seriós" que al seu parer és el convenient per distribuir equitativament l'esforç econòmic que ha de fer la societat en aquest moment.





En aquesta mateixa línia ha advertit que si això no es fa "l'ajust arribarà". "El que no sapiguem fer arribarà, per la pitjor via possible ", ha afegit en referència a una possible pujada de les taxes d'interès que poden provocar, per exemple, una pujada als tipus de les hipoteques que actualment es paguin al "0" ,5%", augmentin al "6 o 7%" i que "no podran pagar", ha vaticinat.





González ha afirmat que la inflació i l'empobriment de la societat també és una conseqüència de la guerra, --"no el patiment immediat però és una forma de patiment-- i la solució passa per aquest pacte de rendes. "Ens hem de mirar a la cara entre tots" per decidir "com repartim l'esforç per sortir-ne", ha recalcat.





Des del seu punt de vista, requereix una conversa "a tomba oberta" en què han d'estar implicades les forces polítiques perquè "si no, no serveix" per resoldre com repartir "equitativament" aquest esforç i que recaigui "més" sobre el que té "més disponibilitat".





ES POT REDUIR ASSESSORS, PERÒ NO RESOL





D'altra banda, ha advertit que el Govern ha de quadrar un pressupost amb els paràmetres habituals que estableix la Unió Europea i equilibrar ingressos i despeses ja que "ens demanaran l'any que ve" que els nivells de deute públic i dèficit públic es acostin a aquest camí.





També ha apuntat que es pot reduir el nombre de Ministeris i d'assessors i està bé que es faci perquè "s'exemplaritza" però ha avisat que quan es faci el compte de l'estalvi que s'ha aconseguit ens adonarem que "no resol el problema ". Per contra, ha rebutjat que es pugui reduir la despesa pública en serveis públics com Sanitat i Educació i fins i tot ha demanat augmentar-ho.





FEIJÓO ESTÀ PUJANT





Finalment, després de ser preguntat pel nou líder del PP, González pensa que Feijóo està "pujant" i ha aclarit que la seva opinió es mou més "per olfacte" que per les enquestes. "Crec que puja cap a l'espai de la centralitat, però també cap a l'espai de l'agressivitat de l'extrema dreta de Vox", ha sostingut.





Finalment s'ha mostrat "sorprès" perquè Feijóo afirmés en una entrevista que l'havia votat a les eleccions del 1982 i va revelar que li va enviar un missatge sobre això: "No et preocupis, són pecats de joventut, això es perdona més fàcilment. El més greu seria que em votessis amb l'edat que tens ara", ha indicat en to de broma.