Francisco Guisado ha sigut escollit de nou alcalde d’Òdena. D'aquesta manera s’ha decidit en la votació que s'ha celebrat en un ple extraordinari aquest dimecres i que tenia com a únic punt del dia la moció de censura presentada pel PSC Òdena Progrés i Òdena a Fons (OAF) contra l’alcadessa Maria Sayavera. Aquesta moció ha prosperat amb 6 vots a favor (els 5 regidors socialistes i Andreu Garcia de l’OAF) i el vot en contra dels 5 regidors de Fem Òdena.





"En la seva intervenció al Ple, Francisco Guisado ha enumerat les raons per les quals han decidit presentar la moció quan només falta un any per a les eleccions municipals. El fins ara cap de l’oposició ha declarat que el punt d’inflexió va ser l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic d’Iniciativa Particular (PEUIP) a finals de 2021 per posar de nou en marxa un sector industrial al Pla de la Masia i recuperant la indústria de carnasses Vallès Soriano, trencant així un acord unànime de defensar aquell sòl com a residencial. A més, ha posat èmfasi en recordar que es va fer a esquenes del regidor d’Urbanisme, Andreu Garcia, i que no van atendre en cap moment a les allegacions d’oposició i veïns ni la petició d’una segona opinió jurídica", han informat des del grup municipal del PSC.