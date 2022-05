Endesa organitza un simulacre d'emergència a la central de Terradets /@EP



Endesa , a través de la seva divisió d'energies renovables Enel Green Power, ha finalitzat amb èxit aquest dimecres un simulacre d'emergència a la central hidràulica de Terradets, situada al terme municipal de Llimiana (Lleida).





Aquest exercici forma part dels plans de prevenció i seguretat que la companyia realitza des del 2003, de forma itinerant, a totes les instal·lacions de generació hidroelèctrica de Catalunya amb l'objectiu de prevenir incidents i saber com actuar en cas de produir-se, ha informat Endesa a un comunicat.





L'alerta s'hauria activat al matí quan s'hauria detectat un incendi al regulador de velocitat del grup de la central, que hauria provocat un vessament d'oli a la planta de turbines, arran del trencament del dipòsit de la màquina .





Aquesta situació ha permès comprovar el sistema de detecció d'incendis a l'interior de la central i verificar que tots els avisos i el sistema de comunicacions funcionessin degudament.





La companyia ha precisat que per fer més versemblant el simulacre s'ha fet servir un pot de fum artificial a prop del regulador sinistrat i que en tractar-se d'un exercici intern no hi han participat serveis d'emergència, tot i que s'ha simulat que s'han desplaçat dos bombers i una ambulància, malgrat no haver-hi ferits.