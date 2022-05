El president de la Generalitat, Pere Aragonès i el president del Cercle d'Economia, Javier Faus a la XXXVII Reunió Cercle d'Economia, a l'hotel W Barcelona/ Signatura: David Zorrakino / Europa Press





Pere Aragonés president de la Generalitat i Javier Faus, president del Cercle van obrir la sessió inaugural a la Reunió del Cercle d'Economia d'aquest 2022 aquest dimecres a la tarda a l'Hotel W Barcelona.





Durant la seva intervenció Javier Faus ha desgranat els diferents reptes a què Catalunya s'enfronta "després d'una pandèmia i enmig d'una guerra al cor d'Europa, després d'una guerra il·legal de Rússia sobre Ucraïna" . Moment en què Faus ha agraït la presència del Consul d'Ucraïna a la sala que ha estat àmpliament aplaudida pels presents a la sala.





“ Barcelona és una ciutat capaç de convertir-se en tot allò que vulgui tot i que la invasió d'Ucraïna ens ha commocionat a tots i hem de solidaritzar-nos amb el poble ucraïnès amb desafiaments als quals cal donar resposta”. Sent ha dit Faus “el diàleg l'eina que ha d'estar presidit pel sentit comú i on la cooperació i la feina conjunta de tota la societat a escala europea”.





Per a Faus “les crisis no vénen mai soles i les crisis energètiques, econòmiques i socials i la guerra seran un revés per a la recuperació econòmica i han posat en dubte la globalització”. A més, ha quedat constatat que “la transició energètica no serà sense cost” per la qual cosa “més que mai necessitarem una política real, on els consensos i el pragmatisme seran vitals al costat del coratge de dur a terme decisions que ens portin a canvis necessaris”.





Per al president del Cercle d'Economia hi ha al país una carència d'autoexigència perquè el país necessita una Catalunya ambiciosa, que lideri, una Catalunya del sí, del creixement sostenible i que es defugi de les teories de decreixement que ens portaran a la prosperitat inclusiva”.





I malgrat que en paraules de Faus “un govern ha d'escoltar tothom” ha demanat al President Agaronés que “els governs han de liderar i prendre decisions que no agradaran a tothom. Però és necessari per tenir un país amb vitalitat que torni a competir com ho havia fet amb els països capdavanters del món, recuperant el lideratge econòmic”.





Per al president del Cercle d'Economia, “la nostra societat necessita un país pragmàtic amb estabilitat política, seguretat jurídica, millor finançament i millors infraestructures liderant. Perquè Catalunya pugui competir necessita que una infraestructura vital com l'aeroport de Barelona sigui competitiva , i és intercontinental. Per això li demanem President Aragonès que el seu govern es torni a asseure a la taula de negociació per ampliar l'Aeroport del Prat , perquè estigui connectat amb Amèrica i Àsia. El país necessita aquesta infraestructura ”.