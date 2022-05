La Federació de Mutualitats de Catalunya celebra presencialment aquest mes de maig els 125 anys d'història de l'entitat i ho fa amb un programa d'activitats que es duran a terme a quatre espais emblemàtics de Barcelona: La Casa Batlló, La Pedrera, el Palau Robert i el Museu Frederic Marès.





La Federació de Mutualitats de Catalunya compleix 125 anys /@Federació de Mutualitats de Catalunya







L'ACTE CENTRAL A LA PEDRERA





L'acte central de la celebració tindrà lloc a La Pedrera el 19 de maig on es projectarà un vídeo commemoratiu i tot seguit, es presentarà el llibre Mutualisme, territori, solidaritat, persones. 125 anys amb la Federació de Mutualitats de Catalunya.





Posteriorment tindrà lloc la taula rodona Innovació i futur. El paper de les mutualitats, moderada pel president de la Federació i en què participaran Andreu Mas-Colell, Ceferí Soler i Josep M. Coll després de la qual se celebrarà la conferència de Victor Küppers.









El president de la Federació, Jordi Busquet /@Federació de Mutualitats de Catalunya







La Casa Batlló albergarà un altre dels actes importants d'aquest aniversari que serà el sopar de gala de caràcter intern. Mentre de forma paral·lela a l'acte inaugural, al jardí del Palau Robert s'hi instal·larà l' exposició commemorativa que repassa els diferents moments de la història del mutualisme català. La mostra, "Mutualitats, territori, solidaritat, persones", que es podrà visitar des del 17 de maig i el dia 19 s'itinerarà a La Pedrera i per tot el territori català a través dels seus 31 mutualistes adherits perquè tots els que la integren puguin commemorar aquests 125 anys d'existència.





L'ACTE D'ECONOMIA SOCIAL AL MUSEU FREDERIC MARÈS





L'acte més important d'aquesta celebració de la Federació Catalana de Mutualitats té la voluntat d'involucrar la celebració al conjunt de la societat catalana, però sobretot aquells que comparteixen els mateixos principis i valors.





Per això per a aquesta efemèride l' Economia Social i Solidària tindrà el seu espai el dia 26 de maig al Museu Frederic Marès al qual han convidat les organitzacions membres de l'Associació Economia Social de Catalunya (AESCAT) i alguns representants de les principals institucions del nostre país i de les principals forces polítiques. I on la Mútua que aposta per l'economia social viurà el millor moment de celebració.