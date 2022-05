El Catalangate no és prioritari, la sanitat sí

Els partits independentistes i els seus apèndixs de xoc, Òmnium i l' ANC , estan encantats d'haver trobat una nova carta: l'espionatge de Pegasus per picar a la meitat del Govern - l'altre fa la guerra pel seu compte, necessita visualitzar-se més i de passada fer la impressió que no tenen responsabilitat en tot el que fa malament el Govern de Pedro Sánchez - és el que necessita per seguir alimentant/enganyant aquesta part de la ciutadania que creu el que ells els expliquin.





Persones es manifesten a la Plaça Sant Jaume a favor de la sanitat pública @ep





Ara, tots estan immersos en aquesta guerra: Jover, partits polítics independentistes, inclosos els Comuns de Colau, ANC, Òmnium, i fins i tot el mateix parlament català -la part d'independentista- on han aprovat la creació d'una comissió per investigar l'anomenat Catalangate . Una operació que sembla que estan preparant a consciència des de fa uns mesos amb l'ajuda d'un col·laborador necessari i viatger a Brussel·les per parlar amb Carles Puigdemont: Elies Campos, molt vinculat a aquests sectors. En aquesta operació tenen posades totes les energies. Fins i tot van aconseguir enganxar els de Bildu i el PNB, que ja s'han desenganxat de la locomotora “Catalangate”.





És clar que les escoltes sense ordre judicial, han de ser investigades, no hi ha cap dubte, però cal denunciar-les a la justícia, per més que ells no la creguin i parlin malament quan les sentències no els són favorables. Ara bé, l'estratègia d'assetjament, amb altaveus de mitjans amics i l'ús de TV3, no és el que ara necessita a Catalunya . Hi ha altres coses prioritàries i urgents que no poden esperar.





Des de fa anys, la sanitat catalana ha patit importants retallades econòmiques. Les conseqüències, greus, s'han anat veient tots aquests anys: denúncies dels treballadors sanitaris i queixes dels usuaris. Aquest dimarts es feien públiques les dades de la llista d'espera i crida l'atenció que Catalunya estigui al capdavant. Avui dia hi ha 740.000 persones en llista d'espera per a procediments mèdics, visites a l'especialista, proves mèdiques i intervencions quirúrgiques. Tot esperant intervenció quirúrgica, la xifra és de 157.799 persones. Catalunya lidera el rànquing espanyol. A més, cal apuntar que aquests pacients esperen una mitjana de 156 dies per ser intervinguts, encara que en determinades operacions la xifra s'eleva als 600. Alguns parlen que els números són més alts dels que facilita la consellera. I això que hi ha persones que decideixen anar-se'n a la sanitat privada per fer aquestes operacions o visites a l'especialista.





Les persones i la seva salut haurien de ser la prioritat de qualsevol govern, inclòs el de Pere Aragonés, però no ho són. Demanen més recursos econòmics perquè fan falta, que també, però d'aquests “pocs” recursos, una part d'aquests diners es gasten en coses que no tenen res a veure amb els ciutadans. Els exemples ho tenim en què cada cop s'obren més “ambaixades” per a internacional el conflicte català i denunciar el Govern d'Espanya, que tracten de poc democràtic; o “invertir en mitjans de comunicació estrangers perquè es facin ressò de les campanyes patriòtiques. I a tot això cal afegir-hi el reg de diners en ajudes i subvencions als que són de la seva corda.





Al conseller Argimon , que fa anys que està en càrrec de responsabilitat a la sanitat catalana, se li hauria de caure la cara de vergonya de liderar aquest trist rànquing . Ja és hora que el govern es dediqui a governar per a tothom i no a aplicar polítiques de partit. L'escriptor i filòsof francès, Jean Lucien Arréate, va dir que “com que no podem canviar els homes a cada pas, canviem les institucions.” El Catalangate no és prioritari, la sanitat sí.