El president Aragonés en la seva intervenció davant el Cercle de Economia ha admés que el diàleg amb l'Estat no està en el seu millor moment donat l'escàndol de les escoltes a les administraciones catalanes, l'anomenat CatalanGate. De fet, Aragonés ha dit que " si l'estat no dóna resposta igual al de les escoltes al president Pedro Sánchez i la Ministra de Defensa la legislatura pot donar un tomb al Congrés", perquè en paraules d'Aragonés " no hi ha unes escoltes de primera i altres de segones" i "cal que hi hagi asumpció de responsabilitats per aquest espionatge a institucions catalanes, perquè el cas Pegasus d'espionatge a líders independentistes "està dinamitant" segons Aragonés " la via del diàleg i la negociació entre ambdués administracions".





Per aqueta raó ha reclamat Aragonès al president de l'Estat que "es produeixi un punt d'inflexió" en la gestió d'aquest assumpte i que, si creu en el diàleg amb la Generalitat.





MÉS INDUSTRIA VOL DIR MÉS CAPACITAT DE RESILIÈNCIA





En paraules del President Aragonés "Cal enfortir l’economia productiva del país i les administracions han de donar suport en el manteniment i creació d’activitat empresarial" afegint que : "més indústria vol dir més capacitat de resiliència i més capacitat d’exportació. Catalunya ha de tornar a ser una de les economies més industrialitzades d’Europa".









En la seva intervenció Aragonés ha parlant del suport a l'activitat empresarial/@CdEconomia





Pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, veu "imprescindible" que hi hagi un gran pacte de rendes que inclogui el que és acceptable pels treballadors i part dels marges empresarials que el teixit productiu pugui suportar.





També ha dit Aragonès que considera com una "prioritat" posar fre a l'espiral inflacionista i ha advertit que si no s'aconsegueix aturar aquest increment la conseqüència serà una pèrdua més gran de poder adquisitiu.





"El sostre autonòmic és insuficient pel potencial que telnim" ha dit el president de la Generalitat perquè segons ell " l'economia catalana necessita un Estat que li jugui inequívocament a favor. Al Govern de Catalunya treballem amb aquesta mentalitat i ambició" ha dit davant els membres del Cercle d'Economia congregats aquest dimecres per la tarda a Barcelona.







Ha avançat també que el Govern que presideix "treballa en diferents projectes com el xip europeu i la vall de l'hidrogen verd, dos projectes que exemplifiquen la contribució de Catalunya al projecte europeu i també la reindustrialització verda i digital del país".

















Recodant als presents que al 2021 "amb les línies d'ajut del Govern, vam mobilitzar 1.000M€ d'inversió empresarial. Una gran capacitat multiplicadora que reforcem enguany, amb un augment del 27,4% dels recursos de suport a les empreses en el pressupost".