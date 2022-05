Per al President d'Enagás, els preus van pujar abans de la Guerra d'Ucraïna/ @CdEconomia





Antonio Llardén, president d' Enagás ha recalcalt en la seva intervenció a la reunió d'aquest dimecres del Cercle d'Economia que la gent ha de tenir clar que els mercats van començar a anticipar-se a la Guerra d'Ucraïna i van pujar els preus de l'energia abans.





Per ell “és la primera vegada que es planteja una política de solidaritat comuna energètica. Que signifiqués comptar amb una política de seguretat de subministrament, compres compartides, interconnexions, una política comuna i la diversificació dels aprovisionaments de gas natural a Europa, per no dependre del gas rus. Això no serà fàcil ni es pot prémer un botó. No donarà fruits en setmanes i estarem col·laborant tots en aquest element”.





Segons Llardén el "REPowerEU suposa un replantejament total de l'estratègia energètica europea i Espanya hi tindrà un paper clau en aquest nou context".







Ha incidit el President d'Enagás que com que “ Espanya és una illa tenim la capacitat de connexions directe per gasoducte i també la capacitat de rebre gas i emmagatzemar-lo només com a quatre països més al món: Regne Unit, Japó i Corea del Sud. Per això, per a Europa aquesta estructura es pot posar al servei d'aquesta política de solidaritat europea. Som al naixement d'una nova època”.









El paper d'Espanya al nou escenari serà clau segons Llardén





Pel que fa a la reducció del CO2 al món per a Llardén: “hem de plantejar-nos unes exigències a frontera per no arruïnar-nos a Europa que té en paral·lel. Posar una taxa a frontera als productes que no fabriques perquè sinó serà difícil complir amb els objectius i si els complim sense aquesta taxa de frontera ens haurem arruïnat”.





Per ell a més preguntat sobre el paper que jugarà l'Hidrogen verd en la transició energètica ha afirmat que “ l'hidrogen que prové de renovables és una solució complementària a la transició energètica . Ara que tenim un xoc industrial a Europa com abans no s'ha viscut a la nostra història”.





En paraules de Llardén, si Espanya està resistint a aquesta crisi energètica és “perquè a Espanya es produeix gas en un 70% en planta i 30% es rep per gasoducte. Espanya resisteix perquè comptem amb un sistema que n'hi ha pocs al món. El gas arriba per planta i no tant per gasoducte. Per això Espanya pot jugar un paper important a la UE pel sistema amb què ja compta”.