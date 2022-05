Fa pocs dies Linkedin on mostrava que el 21% dels empleats a Espanya ha deixat la seva feina i el 28% els ho planteja, una tendència que ens fa preguntar-nos si aquí, igual que als Estats Units, es pot produir el fenomen de la gran dimissió.





Als Estats Units, més de 38 milions de persones han abandonat els seus treballs des que va començar la pandèmia del Covid-19 . Lilly, per exemple, treballava com a productora de televisió en una popular cadena nord-americana. Quan va arribar el Covid-19 es va veure obligada a recloure's a casa i va començar a pintar buscant tranquil·litat. Des de llavors, no ha tornat a la seva feina i ara es dedica a vendre quadres.” M'encantava la meva feina, mai vaig pensar que ho faria, però la pandèmia em va parar i em va fer pensar que podia fer altres coses . És difícil, però hi ha que intentar-ho", explicava al febrer Lilly a TVE.





PER QUÈ?





Lilly podria haver patit, igual que molts treballadors, la síndrome de burnout , o de la "treballadora cremada" , que es dóna quan un empleat està sotmès a alts nivell d'estrès que li provoquen idees de fracàs laboral, derivant en un total esgotament emocional. L'estrès a l'entorn de treball sorgeix quan en una posició laboral s'exigeix més del que el treballador pot abastar.





Segons explica Patricia Campos a TVE, directora executiva de The Worker Institute , els treballadors cada vegada volen més flexibilitat , millors salaris , més vacances i millors condicions de teletreball . A més, cal no oblidar que al centre d'aquests conceptes hi ha la tranquil·litat , tant laboral com emocional , cosa que Lilly ha pogut aconseguir renunciant a la seva feina.





LA GRAN DIMISSIÓ A ESPANYA





De moment, la gran dimissió a Espanya és una anècdota comparat amb el que ha passat als Estats Units. Tot i això, el Govern ha decidit començar a actuar per no arribar al mateix punt. La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz , ha anunciat que convocarà en les properes setmanes patronal i sindicats per abordar el fenomen a Espanya, tot i que ha assenyalat que actualment no hi ha un impacte significatiu, ja que la proporció de vacants al país se situa al 0,7%.





La Ministra Yolanda Díaz creu que cal preparar els agents socials per a aquest fenomen/ @ep





Díaz ha explicat que, en base a les dades d'Eurostat, Espanya és el país del conjunt de la Unió Europea que té menys afectació en aquesta qüestió . En concret, la proporció de vacants a Espanya se situa al voltant del 0,7%, mentre que la mitjana europea supera el 2,5% i en països com Alemanya es troba al 3,8%.







“ Espanya necessita 109.000 treballadors més. És a dir, són les vacants que tenim a dia d'avui ”, ha assenyalat la ministra després d'explicar que aquests llocs tenen a veure, sobretot, amb l' hostaleria, el comerç, les activitats administratives o la construcció i amb els perfils professionals altament qualificats i vinculats amb la transformació tecnològica i digital .

Per això, la ministra ha mostrat la seva voluntat de treballar amb els agents socials per fer un "estudi detallat" sobre els sectors en què hi ha problemes, amb l'objectiu d'abordar les mesures que, "col·lectivament", s'han de prendre.