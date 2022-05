Aquesta setmana es va presentar l' Atls del Món Rural 2022 a la seu de l' Associació Catalana de Municipis (ACM), a Barcelona. I entre les conclusions principals que es poden extreure, segons han informat els experts, podem destacar que el Covid-19 ha obert noves oportunitats per revitalitzar la Catalunya rural .







A més, la publicació promoguda per l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l'ACM i l'Associació de Micropobles de Catalunya (MdC) conclou que també els canvis tecnològics i culturals, el fre a la globalització i les exigències mediambientals provocades per el canvi climàtic poden ser útils per revitalitzar aquestes àrees .





D'altra banda, la feina feta per Ignasi Aldomà i Josep Ramon Mòdol, en col·laboració amb Ramon Morell , mostra que els joves i els nous pagesos, així com l'agricultura social i urbana tenen noves alternatives productives.





ATLES DEL MÓN RURAL 2022: UNA EINA PER A L'ANÀLISI TERRITORIAL





Lluís Soler, president de l'ACM; Francesc Lluch, president de l'ARCA i Mario Urrea, president de la MdC van ser presents a l'acte de presentació per parlar sobre l'Atls del Món Rural 2022 com una eina per a l'anàlisi territorial.





Durant la seva intervenció, Lluís Soler ha comentat que " la relació entre el món rural i urbà s'ha de basar en l'equilibri , la modulació, la proporcionalitat necessària i la complicitat". En les paraules, "l'Agenda Rural de Catalunya és una eina bàsica i imprescindible per poder donar igualtat a tots els pobles i ciutats".





Per la seva banda, Francesc Lluch va destacar la “necessitat de potenciar al món rural els serveis a les persones , el transport públic i el transport del coneixement a través del desplegament de la fibra òptica i de la cobertura de telefònica mòbil ”.







Mario Urrea , per la seva banda, va ressaltar que "les noves tendències de treball arran del Covid són una nova oportunitat per a l'economia dels micropobles i del món rural ". Per això, per a ell “cal estar preparador i crear les infraestructures necessàries per acollir les noves activitats”. I és que per a ell, “el món rural no pot dependre única i exclusivament del primer sector. Per això, el teletreball és una oportunitat, encara que no l'única”, va dir.





EL 64% DELS CIUTADANS DE CATALUNYA VIUEN EN UN 7% DEL TERRITORI





Ignasi Aldomà durant la presentació /@Captura de pantalla del vídeo en directe de l'ACM







Ignasi Aldomà , geògraf i professor del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida, va ser l'encarregat de presentar les idees principals de l'Atls del Món Rural 2020, ja que és un dels autors del treball.





Així, ha dit que " s'obren noves oportunitats: la fixació de famílies i residents joves a partir del teletreball, nous residents migrats que s'opcuen als principals sectors del món rural i la presència de persones de la tercera edat que deixen les ciutats per un entorn rural ”.





Entre les dades que cal destacar de l'Atles, per altra banda, hi ha el fet que es constata la despoblació del món rural. I és que a tres quartes parts de la superfície total del territori de Catalunya viu el 9% de la població de la comunitat. D'altra banda, en un 7% de la superfície, fet que es tradueix en el 12% dels municipis, viu el 64% dels habitants de Catalunya .





Quant a l'impacte de les energies renovables al món rural, l'Atles mostra que caldria plantejar un nou model alternatiu de transició energètica. Aquesta seria la millor forma, es recull, d'encaixar l'impacte mediambiental i paisatgístic així com d'aconseguir una distribució més equilibrada de les implantacions a l'espai i la societat.





D'altra banda, l'Atles mostra que per afavorir la ruralitat de Catalunya cal fer una aposta ferma per la diversificació de l'economia . Per això, cal dinamitzar alguns sectors com el del comerç o la restauració i no focalitzar l'atenció al sector agroalimentari, la generació d'energia i el sector forestal.



Amb aquests aspectes, com ara la tendència al teletreball o les ofertes de feina relacionades amb el turisme social, les poblacions petites es veurien afavorides. També ho farien per la difusió de població i activitats des de les capitals de comarca.







LES ÀREES RURALS PATeixen DÈFICITS D'INFRAESTRUCTURES





"La mobilitat és un factor bàsic de la dinàmica i els requeriments de les nostres societats que altera la geografia de les necessitats socials i la de la seva satisfacció a partir de la disposició d'infraestructures físiques, com a carreteres i línies telefòniques, o socials, com a escoles i hospitals En definitiva, la satisfacció de les infraestructures disponibles té a veure amb la població a qui han de donar servei, i aquesta població es fa difícil d'assignar i comptabilitzar quan el lloc de residència es converteix en fluctuant i les persones estan disposades a desplaçar-se per cobrir les necessitats que consideren importants, si no, la llista d'aquestes necessitats creix notablement i la seva valoració s'ha convertit també en més heterogènia i dispar entre els individus, però ens podem centrar en algunes de les infraestructures bàsiques per entendre la situació de la Catalunya rural”, es llegeix al document.





En aquesta línia, una altra de les conclusions a què s'arriba a la feina és que les àrees rurals presenten un dèficit més gran d'infraestructures i serveis de comunicació i transport que les urbanes. Per tant, es conclou que el transport a demanda, la fibra òptica, les xarxes 5G i els centres de coworking són algunes de les garanties que cal oferir a la població perquè optin per viure en entorns rurals .





Segons les dades ofertes, el món rural de Catalunya té menys del 20% de la cobertura d'alta velocitat. A més, molts pobles petits de zones del Prepirineu o de Lleida són a 25 minuts amb cotxe de la capital de comarca.





