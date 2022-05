El secretari dHabitatge i Inclusió Social de la Generalitat, Carles Sala, en una jornada a Girona per explicar el funcionament dels fons europeus Next Generation destinats a la rehabilitació dhabitatges. El 4 de maig de 2022 @ep







El secretari d'Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat, Carles Sala, ha participat aquest dimecres a una jornada a Girona per explicar el funcionament dels fons europeus Next Generation destinats a la rehabilitació d'habitatges, per a professionals implicats del sector.





La Conselleria de Drets Socials ha explicat en un comunicat que a la jornada hi han participat els col·legis professionals d'arquitectura, arquitectura tècnica i d'administradors de finques, que faran de mediadors i prescriptors en la gestió de les subvencions.





A la seva intervenció, Sala ha destacat la importància de la rehabilitació en aquest moment, " com a canvi de paradigma, que permetrà rehabilitar amb criteris d'accessibilitat i sostenibilitat ".