José Bogas creu que cal accelerar l'eliminació de les barreres administratives a les renovables/ @CdEconomia





Per al Conseller Delegat d'Endesa , José Bogas , que ha participat aquest dimecres a la Reunió del Cercle d'Economia “a Europa ens hem adonat que necessitem la independència energètica perquè el 33% de consum del gas prové de Rússia i n'estic convençut una estratègia de russa prèvia a la invasió d'Ucraïna”.





Segons Bogas per aconseguir “l'objectiu de reduir dues terceres parts de la dependència de Rússia el 2040 haurem de perseguir ser més àgils i fer-ho en el menor temps possible. Cal accelerar l'eliminació de les barreres administratives a les renovables per impulsar-les”.





La durada de la “guerra de Rússia contra Ucraïna” si es dilata en el temps significarà segons el Conseller Delegat d'Endesa “una fragmentació de la política europea temporal, perquè els països van a ritme diferent respecte a les renovables i per garantir el subministrament intern cada país es decantarà per dur a terme les seves pròpies polítiques que es pot desviar temporalment de la política general de la UE”.





Sobre la transició energètica “sobre el paper es fa sense problemes però després vénen les turbulències. I encara que el gas romandrà és el passat perquè el futur és elèctric. I és un mal que haurem de suportar. La transició energètica no és una transformació barata. Pel camí patirem molt i força”.





Per a Bogas “de vegades ens tremolen les cames sobre com fer-ho. Però podem fer aquesta transició amb cap i amb els necessaris sistemes de seguretat”. Per això, “l'electrificació és una palanca per anar cap a alguna cosa interessant després de l'evidència de l'emergència climàtica, la reducció de la biodiversitat i l'increment de la desigualtat. La transició ha de ser justa i depenem d'altres i haurem de col·laborar-hi perquè al final Espanya genera l'1% de les emissions de CO2 mundials. I si no col·laborem anem cap al suïcidi col·lectiu”.





Pel que fa a l'acord d'Espanya i Portugal de dur a terme un topall del preu energètic, ha dit el Conseller Delegat d'Endesa que li hagués agradat que l'acord fos “una decisió a nivell europeu perquè hagués estat millor”. Ens preocupa la manca de capacitat per arribar a un acord conjunt critica”.