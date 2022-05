Un incendi en un edifici de Santa Coloma de Gramenet deixa tres víctimes mortals.- @ep







L'edifici que s'ha incendiat aquest dimecres de matinada a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) estarà tancat i custodiat aquesta nit, de manera que els veïns afectats de moment no podran tornar a casa seva.













L'Ajuntament ha explicat en un comunicat que, dels quatre ferits a l'incendi --que ha deixat tres víctimes mortals--, només en queda un ingressat i en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.





El consistori ha afegit que aquest matí s´ha posat en marxa l´operatiu d´atenció dels Serveis Socials en col·laboració amb el Centre d´Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb).





A la tarda, els veïns han pogut entrar als pisos per recollir les seves pertinències i després els serveis socials els han ofert un allotjament provisional mentre duri el tancament de l'edifici: de cinc famílies, dues han demanat l'atenció del Cuesb per aquesta nit i resta han decidit anar a casa dels amics o familiars.





Els Bombers de la Generalitat han inspeccionat l'edifici i, excepte al pis 2n 1a, que està molt malmès per les flames, la resta no de l'immoble no ha patit "danys importants".

Tot i això, l'accés a l'edifici, l'escala comunitària i les portes d'alguns pisos estan "impracticables".





En aquest edifici hi ha sis habitatges distribuïts en tres plantes: un pis és buit i tancat i la resta havien regularitzat la situació amb la propietat amb un acord de lloguer assequible, excepte un que estava en procés.





Aquest matí l?Ajuntament ha decretat tres dies de dol per les tres víctimes mortals d?aquest incendi.