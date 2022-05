De l'Ecoplanta de Tarragona ha sortit el combustible per al primer vol sostenible de Vueling/ @CdEconomia









En paraules de Josu Jon Imaz, Conseller Delegat de Repsol , el futur per a la generació de nous combustibles sintètics que en la seva creació no generin emissions de CO2. Així ho ha afirmat a la taula Nous reptes de la reforma energètica europea organitzada a la reunió del Cercle d'Economia aquest dimecres a Barcelona.





Per a Imaz com “no sabem com serà la tecnologia del futur ni quina energia s'utilitzarà pel que és important mirar el futur amb humilitat”. Per ell és veritat que “l'electrificació ha ajudat a descarbonitzar una part de l'economia, però per a mi s'utilitza molt la fal·làcia d'equiparar electrificació amb descarbonització perquè tenim davant nostre el repte de descarbonitzar els líquids”.





Per Repsol “ el repte és que creixi l'ECOplanta que hem creat al costat d'Agbar on agafarem 400.000 tones de residus i metanol per crear combustibles per a l'aviació sostenible i la indústria del dièsel també. Amb combustibles sostenibles sortits de la planta de Tarragona s'ha pogut fer el primer vol de Vueling amb combustibles que no provenen del petroli”.









I ha estat clar “no sabem si farem servir hidrogen verd però iniciarem la primera empresa que fabricarà combustible sintètics. Emissions netes zero pel procés de fabricació. L'hidrogen es pot fer servir per això, però cal invertir i tenir molta ambició. No fem una “transició naïf” sinó basant-nos en allò que tenim. Fem una transició intel·ligent basada en allò que tenim”.





Per a Imaz cal “ mirar una mica pel retrovisor i treure el biaix ideològic en les polítiques energètiques. A Espanya tenim un magnífic sistema de refinament de gas pel que cal mirar amb altres ulls aquestes energies i cal tenir-ne cura”.





Per descomptat “necessitem ambició per a la transició i fer-la amb cap. I l'energia ha de cobrir la sostenibilitat, el preu i el subministrament. I la transició energètica ha de ser justa que no la paguin els que menys en tenen”