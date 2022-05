El comissari de Pressupostos, Johannes Hahn @ep







El comissari de Pressupostos, Johannes Hahn, ha opinat aquest dimecres que l'ús il·legal de programes informàtics per intervenir converses privades "és un crim que ha de ser sancionat" però ha rebutjat que el paper de la Comissió Europea sigui investigar l'ús a la Unió Europea de Pegasus, programa suposadament utilitzat per espiar líders independentistes i el president del Govern, Pedro Sánchez, entre d'altres.





"Tots coincidim que no són de rebut unes punxades il·legals, no és una cosa que es pugui prendre a la lleugera. És un crim que ha de ser sancionat", ha dit Hahn en un debat al ple del Parlament Europeu reunit a Estrasburg (França ) en què eurodiputats de diversos grups han criticat la falta de resposta per part de Brussel·les en aquest assumpte.





Hahn --que va intervenir en lloc del comissari de Justícia, Didier Reynders, que també ha estat presumptament víctima d'espionatge-- ha insistit a assenyalar que l'Executiu comunitari no té capacitat d'investigar aquestes qüestions lligades a la seguretat nacional, si bé ha celebrat que l'Eurocambra hagi creat la seva pròpia comissió d'investigació sobre Pegasus i ha assenyalat les autoritats nacionals com a responsables d'investigar cada cas que es doni al seu territori.





L'assumpte va ser inclòs a l'agenda de la sessió plenària a petició del grup de Los Verdes/ALE, del qual forma part ERC, després que 'The New Yorker' publiqués una informació apuntant a l'espionatge més de 60 líders independentistes a Catalunya, inclosos diversos eurodiputats, com els d'ERC, Diana Riba i Jordi Solé.





Tots dos han intervingut en el debat per denunciar les escoltes i apuntar el Govern espanyol com a responsable. "He estat espiada per Pegasus sent eurodiputada, per tant tots els que sou aquí sou víctimes col·laterals", ha proclamat Riba per avisar que amb això queda "compromesa la independència" de l'Eurocambra. Solé, per part seva, que també ha dit ser afectat d'escoltes il·legals, ha demanat "no normalitzar l'espionatge polític a la UE" i ha criticat que hi hagi afectats "de primera i de segona".





L'eurodiputat d'EH Bildu, Pernando Barrena, ha reclamat que les institucions europees investiguin "quins governs han violat la llei", alhora que ha advocat per examinar la indústria dels programaris d'espionatge perquè considera que Pegasus és només "la punta de l'iceberg ".





Els tres eurodiputats de Junts, entre ells l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, han intervingut també en la mateixa línia i per demanar que "Europa no miri cap a una altra banda" davant l'espionatge de líders independentistes, que ha descrit com "el cas més gran" d'espionatge". Toni Comín, per part seva, ha aprofitat la seva intervenció per apuntar a l'exministre d'Interior i ara eurodiputat del PP, Juan Ignacio Zoido, i preguntar-li si durant la seva època al Govern de Mariano Rajoy va recórrer al programa de Pegasus.





Zoido ha eludit la resposta directa a Comín però ha defensat l'ús de "eines de cibervigilància" com a "fonamentals" per protegir les forces de seguretat i els ciutadans i ha assegurat que "ningú hauria de sorprendre que s'hagin pogut fer algunes escoltes a persones condemnades per delictes de sedició”.





La cap de la delegació del PP a l'Eurocambra, Dolors Montserrat, ha criticat que els polítics independentistes que "van donar un cop contra la democràcia europea a Espanya" hagin recorregut a un debat parlamentari com a "oportunitat per a la victimització".





A la bancada socialdemòcrata, l'eurodiputat del PSOE Iban García ha demanat "no capitalitzar" qüestions que preocupen la UE per treure avantatge en assumptes locals, per la qual cosa ha donat suport que cal aclarir "qui, com, quan i qui està darrere" de les escoltes il·legals, ja sigui per governs o per la pròpia empresa que comercialitza el programari.





L'eurodiputat de Cs Jordi Cañas, per part seva, ha considerat "paradoxal que els que van robar les dades de set milions de catalans per a un referèndum il·legal denunciïn el robatori dels seus sense proves". "Els separatistes acusen sense proves, usant i abusant d'aquest Parlament no per saber la veritat sinó per propagar la mentida", ha dit.