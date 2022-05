Crespo a les instal·lacions de Covap @ep







La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Sostenible, Carmen Crespo , s'ha fet aquest dimecres ressò de la petició del sector ramader de llet andalús perquè el Govern d'Espanya reestructuri els ajuts destinats al sector procedents del fons de crisi per fer front als efectes de la guerra d'Ucraïna i l'alça de preus de l'energia, combustibles i insums, perquè el sistema de repartiment establert perjudica Andalusia.













Segons ha explicat la consellera a preguntes dels periodistes abans de visitar les instal·lacions de la Cooperativa Ramadera de la Vall dels Pedroches (Covap), el sistema de repartiment fixat pel Ministeri d'Agricultura no té en compte les característiques del sector andalús, ja que beneficia les explotacions que tenen menys de 40 caps de bestiar, mentre que la mitjana a Andalusia ronda el centenar.





La consellera ha explicat que des d'Andalusia ja s'ha reclamat al Govern d'Espanya que modifiqui el sistema de repartiment, alhora que ha destacat la importància d'aquestes ajudes per donar suport a un sector ramader que és "essencial per a l'economia i l'ocupació a Andalusia" i clau per al futur del món rural andalús”.





En aquest sentit, el Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia (BOJA) publicarà en properes dates ajudes destinades a la ramaderia extensiva d'Andalusia, així com per a la posada en marxa d'actuacions que permetin mitigar els efectes de la sequera a la cabana ramadera a mitjançant l'adquisició d'abeuradors o basses.





D'altra banda, la consellera ha assenyalat que Andalusia manté un front comú per reclamar canvis al Pla Estratègic de la PAC per evitar pèrdues per a l'agro de la comunitat. Quant a això, la desaparició dels drets especials amb què comptaven el sector ramader comportarà pèrdues de l'11% a la comarca dels Pedroches. Crespo espera que s'atenen les al·legacions d'Andalusia per evitar aquesta retallada.





La titular del ram també s'ha referit als problemes que pateix la Vall dels Pedroches a causa de la sequera. Després de recordar que s'està treballant en el projecte de les conduccions de La Colada, les obres del qual van quedar paralitzades el 2009, Crespo ha posat l'accent a la petició de pagesos i ramaders de la comarca perquè s'executi com a obra d'emergència la connexió del sistema de proveïment de Sierra Boyera amb l'embassament de Puente Nuevo, actuació que ha quedat fora del decret de sequera aprovat pel Govern d'Espanya.





La consellera ha visitat les instal·lacions de Covap ubicades al municipi cordovès de Pozoblanco de la mà de membres del Consell Rector de la cooperativa ramadera, encapçalats pel seu president Ricardo Delgado. A més a més, la consellera també ha estat acompanyada per l'alcalde del municipi, Santiago Cabello.





Crespo ha subratllat que Covap és “tot un referent en qualitat, sostenibilitat i innovació agroalimentària”. Així mateix, ha remarcat la seva rellevància estratègica com a generador d'ocupació i riquesa a tota la Vall dels Pedroches. En aquesta línia, la consellera ha apuntat al compromís d?empreses com Covap perquè Andalusia aconsegueixi créixer en ocupació per sobre de la mitjana de tot Espanya.





Finalment, la consellera ha ressaltat el "model Covap" en què s'integren totes les baules de la cadena agroalimentària, treballant en la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.