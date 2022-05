El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, en una trobada al Cercle d'Economia @ep







El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha fixat el divendres 20 de maig com a "límit" per acordar la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030, per la qual cosa assegura que les properes setmanes se celebraran reunions entre COE , Govern, Generalitat i Govern aragonès.













En declaracions abans de participar en una sessió del Cercle d'Economia a Barcelona, ha advertit: "No podem passar del 20 d'aquest mes per tenir les coses definitivament determinades", després de ser preguntat per un termini per acordar la candidatura.





Ha explicat que, un cop hi hagi acord, tindran un any per preparar tècnicament la candidatura: "Per això necessitem molt de temps", i ha concretat que estan pendents d´una visita tècnica del Comitè Olímpic Internacional (COI), perquè vegi el que es està planificant i escoltar les opinions.





Blanco ha confiat que arribaran a un punt de trobada perquè es tracta, al seu parer, d'un projecte molt important: "Al final, per moltes dificultats que hi hagi, trobarem la solució definitiva i en un període curt".





El president del COE ha concretat que estan tancant on se celebraran les proves i després ja es negociarà sobre el nom de la candidatura i on se celebraran les cerimònies d'obertura i clausura.





Preguntat per si Barcelona hauria d'aparèixer al nom, ha insistit que s'ha de decidir amb totes les parts, però ha defensat que "seria impensable" que no estigués, encara que això no vol dir que només aparegui el nom de la capital catalana, ha matisat.





En ser preguntat per si el fet que no hi hagi un acord tancat sobre les seus contradiu la versió de la Generalitat, Blanco ha subratllat que estan en una negociació i la seva missió és que s'arribi a un acord entre les parts: "No contradic a ningú dels actors".





"Tothom ha d'estar còmode. Si no ens posem d'acord no hi ha projecte", ha defensat Blanco, que ha confiat a arribar a un acord definitiu en un termini curt de temps.