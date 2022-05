Els jugadors del Reial Madrid celebren el passi a la final /@AFP7 / Europa Press





El Reial Madrid estarà a París , a la final de la Champions. I ho farà després d'un partit miraculós al Bernabéu, en què va remuntar un molt mal resultat al Manchester City de Guardiola gairebé sense minuts per fer-ho.





En el matx d'anada el conjunt blanc va perdre per 4-3 en terres angleses, per la qual cosa el partit era complicat ja d'inici. Ni tan sols l'1-0 els era suficient per guanyar sense pròrroga, sinó que necessitaven un avantatge més gran. I els de Guardiola van ser millors, tant al seu estadi com al Bernabéu.





Per ja ho dèiem: al Bernabéu ocorren miracles. Els primers minuts va ser el Madrid qui va dominar, però així que el conjunt anglès va agafar la pilota se'n va fer l'amo. Van ser superiors i només li van donar oportunitats de crear perill als seus rivals quan van cometre algun error en defensa.





El City tocava la pilota en passades curtes, amb poques pèrdues, i així buscava el gol. Va arribar al minut 73 gràcies a Mahrez, que va aprofitar una gran passada de Bernardo Silva. Ampliaven avantatges i ho posaven encara més difícil als d'Ancelotti. Semblava que ja ho tenien fet, però la sorpresa encara havia d'arribar.





Al minut 90, a només segons que l'àrbitre indiqués el final del partit, Rodrygo va igualar el marcador. I no va caldre més que un minut per a que ell mateix marqués el 2-1, que els donava la victòria a la tornada i empatava l'eliminatòria (5-5). Va forçar, per tant, la pròrroga. I l'equip blanc, animat, veient-se amb possibilitats, va anar a totes.





El gol de la victòria el va marcar Benzema de penal el 95. Cinc minuts van ser suficients per capgirar la història. Per passar de dir-li adéu a la Champions a dir-li hola a París: el Reial Madrid estarà a la final de la Champions, que es disputarà el dia 28 i en què s'enfrontarà al Liverpool.