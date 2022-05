ERC, Junts i la CUP han demanat que es depurin responsabilitats /@EP



La directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban, compareixerà aquest dijous davant la Comissió de Despeses Reservades del Congrés, on es veurà les cares amb els diputats que demanen el seu cessament i acusen el centre d'intel·ligència d'espionatge il·legal.





Paz Esteban anirà al Congrés per informar a porta tancada de la investigació interna sobre l'espionatge polítics independentistes, amb l'ull de l'huracà posat sobre el paper que va poder tenir el CNI en aquestes escoltes i també en la seva gestió a l'espionatge revelat aquesta setmana al president del Govern, Pedro Sánchez, i la ministra de Defensa, Margarita Robles.





A l'escrit registrat per demanar la seva compareixença, al qual va tenir accés Europa Press, el Govern assenyala que Paz Esteban explicarà" les conclusions de l'exercici del control intern del CNI", sense esmentar expressament el programa 'Pegasus' amb què suposadament es van espiar els telèfons mòbils.





L'escàndol de l'espionatge ha posat la directora del CNI al centre de la diana de partits com ERC, la CUP o Junts, que han demanat que es depurin responsabilitats i han apuntat directament els serveis d'intel·ligència.





També el soci de coalició de l'Executiu, Unidas Podemos, ha assenyalat la necessitat d'assumir responsabilitats polítiques per "l'escàndol" de l'espionatge i, encara que no ha posat noms, ha assenyalat el CNI.





Aquest dimecres en la compareixença de Robles davant la Comissió de Defensa, el portaveu 'morat', Pablo Echenique, ha demanat que s'assumeixin "responsabilitat polítiques al màxim nivell" per l'espionatge a líders independentistes perquè "la situació actual és insostenible".





ESPIATS DAVANT DE LA DIRECTORA DE CNI



En la seva compareixença, Paz Esteban s'enfrontarà amb els portaveus dels grups independentistes, entre els quals fins i tot n'hi ha dos que es troben entre els espiats segons 'The New Yorker': Miriam Nogueras de Junts i Albert Botran de la CUP. També estan en aquesta llista els diputats Jon Iñarritu, de Bildu; i Ferran Bel, del PDeCAT, encara que ells no poden accedir a la Comissió de Despeses Reservades.





La directora del CNI arriba al Congrés amb algunes veus donant per fet el seu cessament --"serà cap de turc", ha dit aquest dimarts el portaveu de Vox, Iván Espinosa dels Monteros--, encara que també ha rebut aquest dimecres el suport de la ministra de Defensa.





RESPATLLER DE ROURES



Robles ha elogiat la feina dels 3.000 membres del CNI, que ha assegurat que treballen sempre "conforme a la legalitat", i ha dit que Esteban "està havent d'aguantar estoicament imputacions que no es corresponen amb la realitat".





Aquest sentit, ha censurat que s'aboquin sobre el centre d'intel·ligència acusacions " sense base probatòria " mentre que la institució no es pot defensar pel secret que regeix les seves actuacions per llei. Per això, ha dit que la seva directora aclarirà a la comissió tota la informació necessària, "que és la legal i documentada".





ESTRENA DE LA COMISSIÓ DESPRÉS DE ANYS DE BLOQUEIG



La Comissió de Despeses Reservades, l'única del Congrés amb accés a secrets oficials, que controla les activitats del CNI i que rep informes periòdics del Govern sobre l'ús de fons reservats per part dels ministeris d'Interior, Defensa i Exteriors, no s'hi havia pogut constituir en aquests més de dos anys de legislatura, ja que els partits independentistes no tenien assegurats els 210 vots que s'exigien per ser autoritzats pel Ple.





Després de conèixer-se el suposat espionatge a independentistes catalans, el ministre Félix Bolaños va viatjar diumenge a Barcelona per reunir-se amb la Generalitat i es va comprometre a reactivar la comissió. Dos dies després, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va proposar rebaixar a 176 vots el requisit per accedir a secrets oficials i 48 hores després el Ple ja va triar els deu integrants de la comissió, un per cada grup parlamentari.





A la cita d'aquest dijous estan convocats, a més de Batet, els diputats Héctor Gómez (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa dels Monteros (Vox), Pablo Echenique (Unidos Podemos), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueres (Grup Plural), Edmundo Bal (Ciutadans), Aitor Esteban (PNB), Mertxe Aizpurua (Bildu) i Albert Botran (Mixt).