Froilán podria haver patit un intent de segrest a Eivissa /@PP Comunidad de Madrid. Wikipedia. Llicència: CC BY 2.0





Felipe Froilán de Marichalar i Borbó està passant uns dies a Eivissa, allotjat en un xalet al costat dels seus amics, i sembla que s'ha convertit en la víctima d'una organització criminal .





Segons apunta Confidencial Digital, Froilán es trobava en aquest habitatge, a la urbanització Escuders, que és una de les millors de l'illa, quan dissabte a la nit van intentar saltar-la. Si no va ser així va ser gràcies al servei, ja que aquests empleats van poder impedir-ho amb la seva presència.





El mitjà esmentat indica que Froilán estava amb Aitor Gutiérrez, fill de l'exfutbolista Guti, a més d'altres amics quan els assaltants van entrar amb armes i les seves cares cobertes amb passamuntanyes. Però quan el servei de la casa va donar la veu d'alarma a emergències, els assaltants van fugir del xalet.





Un total de 18 agents van arribar fins a la casa, però els criminals ja no hi eren. Tot i això, havien deixat diversos passamuntanyes i gas somnífer. Ara, els investigadors intentaran analitzar els passamuntanyes per comparar l'ADN i intentar identificar-los.





Pel que fa a les hipòtesis que estudia la Guàrdia Civil, ECD indica que aquestes són dues: que es tractés d'un robatori amb força o que fos un intent de segrest que es va veure frustrat per la presència del personal del servei. I és que el gas que van trobar s'utilitza per dormir les persones, per la qual cosa podrien haver-lo usat per a totes dues coses.