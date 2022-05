Un dels grafits fotografiat pels Mossos/ @mossos





Els mossos han detingut a Mollerusa dos homes de 15 i 29 anys com a presumptes autors d'un delicte contra el patrimoni històric. Els agents els acusen de ser els autors de les pintades en una torre del Segle XI, el Pilar d'Almenara catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional.









Sembla que al març del 2021 es van detectar unes pintades a Pilar d'Almenara, una torre del segle XI-XII, monument històric catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional.



Les pintades, amb característiques pròpies del món dels grafiters, afectaven diversos punts de la torre. Com que es tracta d'un delicte contra el patrimoni històric, agents de la Unitat de Recerca de Cervera es van fer càrrec de les diligències i van començar amb un detallat informe fotogràfic dels danys.



A continuació, amb la informació recopilada, els investigadors van buscar altres pintades amb elements similars, ja que els seus autors acostumen a repetir firmes o símbols per augmentar el ressò de les seves accions.





Un altre dels grafits realitzats/ @Mossos



Els mossos van localitzar pintades d'estil similar a diferents poblacions de l' Urgell i del Pla d'Urgell . Concretament, van comprovar que, a Mollerussa, la Policia Local i els Mossos van denunciar un grup de joves per grafits a diferents espais urbans. Aquests fets van permetre als investigadors concretar la identitat dels presumptes autors. Finalment, amb tots els indicis recollits, se'ls va aturar dilluns passat a Mollerussa.







L'article 323 del Codi Penal diu: “serà castigat amb la pena de presó de sis mesos a tres anys o multa de dotze a vint-i-quatre mesos el que causi danys en béns de valor històric , artístic, científic, cultural o monumental, o en jaciments arqueològics, terrestres o subaquàtics.