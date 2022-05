La directora del CNI defensarà que els espionatges van ser legals /@EP







Paz Esteban, directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, compareixerà aquest dijous al Congrés dels Diputats pel cas Pegasus. I ho farà portant diversos documents que acreditaran que els espies van actuar legalment, ja que estaven autoritzats per un jutge, segons ha avançat avui La Vanguardia.









Tot i això, només demostrarà la legalitat d'una vintena d'espionatges. Justificarà que ho van fer perquè, presumptament, estaven vinculats a organitzacions violentes. Però no farà el mateix amb la resta d'afectats, ja que són 63 dirigents vinculats a l'independentisme que presumptament també en van ser víctimes.





De la resta, avança el mitjà esmentat, es desmarcarà i no se'n farà responsable. En aquesta línia, un dels diputats afectats els ha avançat que “el problema serà la resta”.





Per escoltar tot el que hagi de dir hi seran presents deu diputats, entre els quals hi ha dos dirigents independentistes que han denunciat ser espiats. Aquests són Albert Botran, de la CUP, i Míriam Nogueras, de Junts.







EL CNI, DESPRESTIGIAT





Tot i això, cal apuntar que aquest no serà l'únic problema amb què es trobi el CNI. I és que després dels casos d'espionatge i que sortís a la llum que també es va atacar informàticament el president del Govern, Pedro Sánchez, el CNI ha quedat una mica desprestigiat .





Cal recordar que es van sostreure 2,6 gigues d'informació del mòbil del president fa un any i que havia de garantir la seguretat d'aquests telèfons mòbils i la protecció del contingut guardat al seu interior era el Centre Criptològic Nacional, que també està dirigit per Paz Esteban .