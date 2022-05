Jorge Molinero és un autor que ha sabut moure's amb habilitat i excel·lent ploma en el gènere de la novel·la biogràfica, tal com ha demostrat en les seves dues primeres obres literàries que pertanyen justament a aquest gènere: Tota la murete per dormir i La infermera del desert . La primera, sobre El Uali, l'heroi nacional sahrauí, un personatge proper en el temps, però desaparegut dramàticament ja fa gairebé mig segle; el segon, al voltant de la figura de l'espanyola Montserrat Aizcorbe, que sent molt jove i amb greu risc de la seva vida, es va unir com a infermera al Front Polisario quan el nostre país va abandonar el Sàhara i els naturals del país van posar peus en pols a la hamada algeriana per escapar-se de l'ocupació marroquina. Aquesta última, feliçment supervivent.









Molinero insisteix en aquest mateix gènere amb “ Nómadas ” (Editorial Trampa), un relat que afegeix, al seu caràcter de novel·la biogràfica, la peculiaritat d'estar destinada fonamentalment a un lector juvenil. Tot gira al voltant de quatre adolescents d'origen africà -el sahrauí Moha, el protagonista, Otman, Mamadú i Jadiya- que viuen a Espanya i comparteixen centre d'ensenyament i il·lusions i problemes propis de l'edat i la procedència forana.







El relat és senzill i lineal, com la vida dels quatre adolescents, però permet anar plantejant situacions que no pas per coneguts resulten menys preocupants. Des de la dificultat per assumir una cultura i una llengua diferents -un inconvenient menor en el cas de Moha, ja que procedeix d'una família que va viure l'època colonial espanyola, va assumir-ne moltes de les característiques i fins i tot l'evoca com “els bons temps”, tal com li deia la seva àvia recordant la vida a Villa Cisneros; i, per tant, coneix l'idioma-, i la complicació de compartir tots dos universos, fins a la constatació d'estereotips que tendeixen a evitar o marginar l'immigrant, si no directament a menysprear-lo, sobretot en el cas dels d'ascendència africana. Per això el protagonista digui en un moment del relat: “gairebé tots els meus amics són fills d'emigrants… en realitat, només tinc un veritable amic espanyol. Conec molts espanyols, però amic de veritat, només un”, confessió que resulta sens dubte inquietant.





Molinero utilitza un llenguatge i formes d'expressió dels sentiments del protagonista que resulten plenament versemblants amb els propis d'un adolescent. Per tot això a “ Nòmades” és perfectament perceptible aquest context generacional, amb les seves relacions i reptes, i fins i tot, en el cas del protagonista, amb aquesta situació tan particular que l'obliga a compartir dues famílies, la pròpia i la d'adopció, que acaben sent indissociables del seu propi jo. Una circumstància no exempta de dramatisme quan Moha, el protagonista, torna al desert per veure la seva família biològica i s'adona que ja no és ni d'allà ni d'aquí: “Em sentia incapaç de viure al lloc on vaig néixer, on vaig créixer, on tant m'havia divertit amb els meus amics jugant amb la pilota, o tirant pedres a les cabres, o matant escorpins. Vaig arribar a avorrir el que cinc anys enrere era casa meva, on encara viuen la meva mare i els meus germans, i la resta de la família, fins al punt de desitjar que acabessin aquells dos mesos que tenia al davant per poder tornar de nou a la meva altra vida. La meva vida a Espanya. Però el mateix dia de la tornada en baixar de l'avió, em vaig tornar a donar de cara amb la meva condició d'immigrant. D'estranger”.





A les pàgines de “ Nòmades” hi ha un missatge subliminal que ens recorda la necessitat de fomentar amb naturalitat la integració, exercir amb persistència la tolerància i assumir amb normalitat les diferències. Temes tots ells entre els quals l'autor s'ha mogut amb particular soltesa perquè descriu una cosa que no li és de cap manera aliena.