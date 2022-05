Pere Navarro juntament amb el president de Pimec, Antoni Cañete, i el president de Gestamp, Francisco Riberas @CercleEconomia





El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha demanat generar "certeses" i talent per consolidar la indústria 4.0.





Ho ha dit aquest dimecres a la sessió 'La indústria com a palanca de recuperació' de la XXXVII Reunió Cercle d'Economia, que té lloc fins divendres a l'Hotel W Barcelona, juntament amb el president de Pimec, Antoni Cañete, i el president de Gestamp, Francisco Riberas.





Navarro ha advertit que la indústria 4.0 suposa un "moment d'incertesa" perquè creu que els treballadors poden témer la pèrdua del seu lloc de treball per la robotització i la digitalització.





Pere Navarro @CercleEconomia





Tot i això, ha cridat a tenir una "visió optimista" d'aquesta nova indústria perquè creu que davant les ocupacions que es perdran, es crearan altres tipus de llocs de treball, i ha reivindicat la feina que duen a terme a través de la col·laboració pública -privada al CZFB.





Així, ha plantejat com a objectiu "fabricar més, millor i més a prop" , que creu que ha estat un dels aprenentatges de la pandèmia perquè la indústria s'ha hagut d'adaptar a la situació gràcies a les aliances que ja existien prèviament.





Un altre dels objectius que considera que ha de tenir el sector industrial és crear llocs de treball "de qualitat i de llarg recorregut", així com crear, retenir i atraure talent.





Per Navarro, moltes vegades les empreses no troben al mercat laboral els perfils concrets que necessiten , per la qual cosa creu que cal generar les condicions perquè els joves sense ocupació puguin formar-se per encaixar en aquests perfils i el sector educatiu “ha de adaptar-se".