El president de Pimec , Antoni Cañete, ha expressat preocupació per la pèrdua del pes de la indústria al PIB català en les dues últimes dècades i ha demanat una política activa per recuperar-la.





Ho ha dit aquest dimecres a la sessió 'La indústria com a palanca de recuperació' de la XXXVII Reunió Cercle d'Economia, que té lloc fins divendres a l'Hotel W Barcelona, juntament amb el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona França de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, i el president de Gestamp, Francisco Riberas.





Ha recordat que inicis de segle la indústria representava el 27% del PIB, i en aquests 20 anys ha passat a representar un 18,5%: “ Podríem dir que hem perdut 13.000 empreses, o hem perdut 250.000 llocs de treball. A Espanya 40.000 i 800.000 ".





“S'ha de tenir una política ambiciosa però també activa, no n'hi ha prou de dir que cal arribar al 25%, hem de ser actius perquè passin coses. Com a agents socials, estem treballant amb el Govern al Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), un element fonamental", ha assenyalat.





Així mateix, ha advertit que aquest pacte pot tenir molt bon contingut i que és condició necessària, però no suficient, ja que per a ell no només calen els conceptes, sinó "la política activa".





“ Tenim palanques extraordinàries, els fons Next Generation EU, que són una gran oportunitat. Les pimes, a diferència de les grans empreses, necessiten l'assessorament per dur-ho a terme, necessiten preconvocatòries i alguns conceptes ”, ha afegit.





Cañete ha recordat que hi ha 50.000 empreses en risc davant l'obligació de tornar els ICO i ha criticat les etiquetes d'insolvència i vigilància per part de les entitats financeres: "Hem de demanar que es continuï donant aquesta classificació que ens pugui permetre compassar la situació que estem vivint".