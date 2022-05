Josep Sánchez Llibre @ep





El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre , ha acusat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , de promoure "propostes populistes" i de decreixement econòmic, al contrari que els empresaris.





A la sessió Reptes de l'economia espanyola' de la XXXVII Reunió Cercle d'Economia, que se celebra fins divendres a l'Hotel W Barcelona, amb el president de la Cambra d'Espanya, José Luis Bonet; el president del Cercle d'Empresaris, Manuel Pérez-Sala, i el president del Cercle d'Empresaris Bascos, José Galíndez Zubiría, ha replicat el discurs de l'alcaldessa a la mateixa reunió, dimecres.





“ Els empresaris catalans continuarem defensant polítiques que vagin en la direcció del creixement econòmic de la ciutat, en contra de les propostes populistes que fan determinats representants polítics ”, ha dit, i les ha qualificat també d'autoritàries.





Li ha recordat que des de Foment estan a favor de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona-El Prat, que els cotxes portin publicitat, que els vehicles particulars tinguin facilitats per circular per la ciutat quan així ho triïn, del comerç i de l'hostaleria .





"Els empresaris ho estem passant molt malament", ha lamentat, i ha demanat que les polítiques tant del Govern com de la Generalitat vagin enfocades a disminuir la incertesa del context actual, així com que implantin un ecosistema fiscal competitiu, que penalitzi l'economia submergida i que no augmenti els impostos a les persones que ja els paguen.





Ha insistit que cal eliminar l'impost de patrimoni --no només rebaixar-lo--, i que el Govern racionalitzi la despesa pública i deflacti l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) perquè els ciutadans recuperin el nivell de renda davant de l'augment de la inflació.





Sánchez Llibre ha demanat a les administracions que siguin eficients i racionals a l'hora d'utilitzar la despesa pública i no llastin, en les paraules, la competitivitat de les empreses; així com la creació d'un pacte social amb què el Govern col·labori a favor de la competitivitat i la pujada dels salaris, però "sense una intervenció directa".