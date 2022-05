El president de Gestamp, Francisco Riberas , ha defensat que la reindustrialització és una oportunitat per consolidar una autonomia estratègica a Espanya i Europa, i alhora una arma per posar Europa de nou al tauler geopolític mundial.





Ho ha dit aquest dimecres a la sessió 'La indústria com a palanca de recuperació' de la XXXVII Reunió Cercle d'Economia, que té lloc fins divendres a l'Hotel W Barcelona, juntament amb el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona França de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, i el president de Pimec, Antoni Cañete.





Francisco Riberas @ep





" Aquesta autonomia passa per tenir un model energètic i industrial suficient sobre la base de no dependre d'altres països ", ha afegit.





Ha advertit que el debat no està entre "indústria sí o indústria no" i que Espanya no ha de competir per costos, i ha apostat per una indústria sobre una base de costos moderats cap a la diferenciació i la innovació, que posi en valor la formació i desenvolupi productes nous.





Ha defensat que la indústria és perfectament compatible amb el canvi climàtic perquè passa per controlar la cadena de producció, i ha dit que si es localitza la producció a Espanya serà possible reduir la petjada del transport.





“ No hi ha dubte que no podem quedar-nos amb la idea que la indústria va en contra del medi ambient. És un problema global, hem de buscar la manera de liderar perquè món avanci cap a un model industrial ”, ha afegit.





Preguntat sobre el projecte registrat per Grup Volkswagen i Seat al Perte del vehicle elèctric, Riberas ha dit que és fonamental ja que s'està parlant de transformar plantes de producció i de l'arribada d'una fàbrica de bateries per primer cop a Espanya.