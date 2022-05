El Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) ha admès aquest dijous que es va espiar un nombre determinat dels independentistes que van aparèixer a la llista publicada per 'The New Yorker', però per a la resta de persones que han estat víctimes d'escoltes, entre elles el president del Govern, Pedro Sánchez, ha apuntat dos possibles 'culpables': un país estranger, o membres de les denominades clavegueres de l'Estat.





El secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, Rafael Simancas, i la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press





Així ho ha revelat el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián , després d'escoltar les explicacions que ha ofert la directora del CNI, Paz Esteban, davant dels portaveus parlamentaris que integren la Comissió de Despeses Reservades.





" Sortim com hem entrat, no hi ha hagut secrets ni oficials ni extraoficials ", ha dit Rufián, incidint que no incomplia la llei en desvetllar part d'aquesta compareixença perquè el gruix de la mateixa ha versat sobre coses ja "filtrades" als mitjans de comunicació.





Segons ha detallat, Esteban ha acudit a la comissió amb documentació que contenia les autoritzacions judicials per a les escoltes que ha portat a terme el CNI, ha assenyalat que no podia parlar específicament del programa Pegasus i no ha ofert cap solució a aquesta situació.