Investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) i de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) han identificat el paper d'un aminoàcid a l'estat depressiu d'humans , ratolins i mosques .





En un comunicat aquest dijous, la UPF ha explicat que es tracta de la prolina , present en una gran varietat d'aliments, i segons l'estudi publicat a ' Cell Metabolism ' una dieta rica en aquesta substància s'associa amb una tendència més gran a tenir depressió .





Quins aliments contenen prolina?





- Carns: Pollastre, gall dindi, porc i vedella.

- Peixos: Sardina, mero, salmó, i tonyina, entre d'altres.

- Lactis i ous.

- Certes hortalisses i vegetals: mongetes, pèsols, pastanagues o cogombre, entre d'altres.





Com que no tothom que tenia un alt consum de prolina afirmava tenir un ànim més depressiu al qüestionari facilitat per l'estudi, es va observar també una relació entre la depressió i la composició de la macrobiota intestinal: els bacteris i els gens bacterians associats al metabolisme de la prolina.





Es van analitzar els cervells dels ratolins, per trobar gens associats al transport de prolina , i es va fer un experiment per avaluar les ganes de superar dificultats de mosques de la fruita com a indicador de la depressió.





La feina obre la porta a plantejar nous estudis per trobar possibles tractaments de la depressió basats en la dieta, segons la UPF.