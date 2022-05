José Ignacio Gorigolzarri @ep





El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri , ha demanat que les administracions adoptin una regulació que atregui els creadors de riquesa ja que considera que els empresaris són els que canvien les regles de joc.





Ho ha dit aquest dijous a la sessió 'Canvi d'era... o era de canvis' de la XXXVII Reunió Cercle d'Economia a Barcelona, amb el president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.





Goirigolzarri ha defensat la necessitat que hi hagi competència, però ha advertit que es veu afectada quan hi ha regles de joc diferents: "No pot ser que no tinguem una regulació que no sigui la mateixa per desenvolupar la mateixa activitat amb independència de l'actor".





En aquest sentit, ha afirmat que si alguna cosa s'ha après els darrers anys i crisi és que els arbitratges reguladors són una llavor de desestabilització i inestabilitat per a un sistema.





"Sé que el tema és molt complicat però és un tema a què cal enfrontar-se, i els reguladors ho han de fer, i com més aviat comencin millor", ha afegit.





Ha apostat per millorar la productivitat a través de polítiques d'oferta, cosa que, segons ell, suposa reformes complicades i un desgast polític notable a l'actual aritmètica parlamentària.





"Les reformes que tenim al davant són reformes que compartim tots. Tenim la necessitat de fer una economia més competitiva, i això significa mercats únics amb masses crítiques, vol dir que no haguem de tenir una regulacions que protegeixin empreses ineficients", ha afegit.





AUTONOMIA EUROPEA





Sobre el paper d'Europa en el context internacional, ha defensat que l'organització comunitària ha d'adoptar una acció comuna i replantejar formes de govern i governança davant dels reptes actuals.





"Ens hem adonat que hem de ser més autònoms en termes energètics, de seguretat i tecnològics", ha dit.