El Rei Felip VI ha defensat aquest dijous que “ Espanya no pot quedar-se enrere ” en la innovació per afrontar els reptes i els desafiaments de la societat actual. Ho ha dit a l'acte de lliurament del Premi José Manuel Lara a l'ambició i el propòsit empresarial de la Fundació Cercle d'Economia durant la XXXVII Reunió Cercle d'Economia, que té lloc fins divendres a l'Hotel W Barcelona.





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant; el Rei Felip VI i la Reina Letizia, durant el lliurament dels Premis Nacionals de Recerca 2021, a 5 de maig de 2022, a Barcelona @ep







"No ens podem relaxar. I el més mínim risc davant d'aquesta possibilitat ens ha de portar a posar el màxim d'energia, el màxim de voluntat i de consciència, empresarial i social, per tirar endavant i fins i tot aprofitar bé els avantatges que poden generar el nostre talent, el nostre enginy, la nostra obertura i la nostra vitalitat social que és tan solidària”, ha afirmat.





Felip VI ha destacat que aquest mateix dijous al matí ha lliurat a Barcelona els Premis Nacionals de Recerca i que els projectes premiats tenen un efecte positiu al món de l'empresa i la societat en general perquè “a través de la transferència de tecnologia i coneixement, generen o provoquen innovació i milloren processos o productes, en comportaments i actituds”.





També ha posat com a exemple la trobada de Cotec Europa en què va participar dimecres a Braga (Portugal), on es va subratllar que "la cultura d'innovació és més decisiva que mai en tots els aspectes però també a l'empresarial".





"Parlem de com la cultura en el seu ampli sentit antropològic, o les indústries culturals, són també rellevants per fomentar la innovació al sector econòmic i contribuir a la competitivitat d'un país", ha argumentat.





El Rei ha apuntat que aquestes són qüestions prioritàries que creu que s'estan abordant al Reunió Cercle d'Economia per "donar respostes a les exigències actuals , buscant oportunitats i plantejant solucions als desafiaments" del context actual, ja que considera que requereixen l'esforç i col·laboració dels àmbits públics i privats.





IDEES I ESPERIT EMPRENEDOR





A més de la innovació, ha assenyalat la importància de les idees i les perspectives que s'exposen al Cercle d'Economia per fer diagnòstics i propostes per abordar els reptes de futur: "Que això segueixi succeint, que el Cercle mantingui aquesta activitat decidida, i en un context de tants canvis i tan accelerats, no només és reconfortant i enriquidor, sinó necessari i summament productiu”.





Ha advertit que "el moment tan canviant que viu el món" amb la guerra d'Ucraïna i les seves conseqüències geopolítiques econòmiques , que se sumen als efectes de la pandèmia i els desafiaments com la revolució tecnològica, el debat energètic, el repte mediambiental o el futur d'Europa obliguen a fer una reflexió profunda i serena sobre l'esdevenir de la societat.





El Rei també ha fixat l'esperit emprenedor com una de les claus davant el moment actual i que creu que ofereixen els empresaris "recolzant iniciatives que contribueixen a modernitzar l'economia i animant l'emprenedoria", com considera que també fa la Fundació Princesa de Girona.





RECONEIXEMENT ALS PREMIATS





El Rei, que ha afirmat que li hauria agradat estar dimecres a la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia però era a Portugal, ha donat l'enhorabona als premiats perquè, al seu parer, aquest reconeixement va més enllà dels seus projectes i es vincula amb els valors amb què es va crear aquest guardó, com la "motivació, la determinació, la iniciativa i la responsabilitat social corporativa" que beneficia la societat espanyola.





També ha dedicat un record per a José Manuel Lara perquè aquests premis "en honor seu són un estímul per fomentar un esperit empresarial constructiu i compromès", i ha reivindicat que les idees, la innovació i l'esperit emprenedor són les qualitats que han identificat el Cercle d'Economia als 60 anys d'història.





Les premiades de la tercera edició dels Premis José Manuel Lara són la cofundadora i CMP de la signatura de cosmètica natural en línia Freshly Cosmetics, Mireia Trepat; la científica i presidenta de pintures amb tecnologia contra plagues Inesfly, Pilar Mateo, i la ceo de la plataforma de relats personalitzats per a nens MiCuento, Muriel Bourgesois, que han explicat els seus projectes en un vídeo; després han pujat a l'escenari per recollir el guardó.





JAVIER FAUS





En el discurs durant l'acte de lliurament del guardó, el president del Cercle d'Economia, Javier Faus, ha apel·lat a la responsabilitat "de totes les administracions perquè siguin capaces de formular i dur a terme els grans acords que la societat demana" en el marc de la crisi econòmica per la guerra d'Ucraïna.





Ha advertit que "la situació econòmica i la situació política i internacional reclamen pactes i consensos" i ha destacat la voluntat del Cercle d'ajuntar en un mateix fòrum els polítics econòmics i polítics més destacats, en les seves paraules, per fomentar-ne la col·laboració.





També ha recordat a l'empresari José Manuel Lara, que dóna nom al guardó i que va presidir el Cercle d'Economia: "Va integrar a la perfecció l'ambició i el propòsit, l'empresari compromès i la persona lliurada a la seva empresa i alhora compromesa amb el benestar i el progrés".