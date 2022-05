Kidd Creole condemnat a 16 anys de presó | @AP





El raper nord - americà Kidd Creole ha estat condemnat a 16 anys de presó per matar a punyalades un rodamón en ple centre de Nova York . El cantant de 62 anys, el nom real del qual és Nathaniel Glover , ja havia estat declarat culpable el passat abril per aquests fets, que van tenir lloc el 2017.





Segons les autoritats, Glover es va creuar amb la víctima, John Jolly , al barri de Midtown , al centre de Manhattan . Després d'intercanviar unes paraules, el raper es va girar, es va encarar amb l'home i li va donar dues punyalades amb un ganivet que portava. L'home de 55 anys, encara amb vida, va ser descobert per uns turistes i portat a un hospital proper, on va morir poc després.





El raper va fugir i es va refugiar al seu lloc de treball, on es va canviar de roba i va netejar el ganivet, que després va llançar en una claveguera al barri del Bronx . Tot i això, no va tenir escapatòria i va ser detingut l'endemà al seu domicili. La policia va recuperar l'arma usada al crim, pel qual va ser condemnat per homicidi involuntari en primer grau.