Edmundo Bal, portaveu de Cs al Congrés | @ep





El portaveu de Cs al Congrés, Edmundo Bal , ha avançat que la seva formació portarà els tribunals a diputats independentistes perquè, al seu parer, han pogut incomplir la seva obligació de guardar secret sobre la compareixença d'aquest dijous de la directora del CNI, Paz Esteve.





"El Govern de Sánchez ha permès a ERC, Bildu, Junts i la CUP accedir als secrets d' Estat . Des de Cs portarem els tribunals als diputats separatistes que han trencat el secret de la comissió", ha escrit Bal al seu compte de Twitter .

















Com a mostra inclou imatge de les declaracions del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, assegurant que la directora del CNI havia confirmat l'espionatge de polítics independentistes amb autorització judicial i afirmant que per a la resta d'investigats s'hi contemplaven dues hipòtesis: o un país estranger o elements incontrolats dels aparells de seguretat.





PENES D'UN A QUATRE ANYS DE PRESÓ



A la roda de premsa posterior a la compareixença, Bal ja s'havia referit a aquestes declaracions subratllant que revelar secrets és delicte i que el Codi Penal , a l'article 598, contempla penes de presó d'un a quatre anys.





"Quin encert per part del Govern i del senyor (Félix) Bolaños incloure gent que els falta un minut per revelar a la premsa secrets d' Estat ", va comentar.





També el portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros , va assenyalar que la seva formació no descartava emprendre accions legals per revelació de secrets contra diputats independentistes. "Han passat breus minuts i no ens ha donat temps a revisar el que hem dit de la compareixença, però no descartem res", ha assenyalat en roda de premsa.





A parer seu, les declaracions de Gabriel Rufián són "la demostració empírica" que hi ha diputats que no haurien de formar part de la Comissió de Despeses Reservades que dóna accés a secrets oficials i que controla els serveis d'intel·ligència.





La compareixença de la directora del CNI ha estat la primera sessió de la Comissió de Despeses Reservades , que fins ara no s'havia pogut constituir al Congrés perquè els independentistes no tenien assegurats els 210 vots que s'exigien per ser autoritzats per accedir a secrets oficials .





El Govern es va comprometre a activar la comissió i la presidenta del Congrés, la socialista Meritxell Batet, va haver de rebaixar aquest llistó mínim per sortejar els vetos de PP, Vox i Cs als portaveus independentistes.