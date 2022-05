Aspira a "créixer pel centre" a Catalunya traient vots al PSC ia recuperar votants que se'n van anar a Cs i Vox | @ep





El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentarà aquest divendres a l'empresariat català que assisteix a la XXXVII Reunió Cercle d'Economia el pla econòmic que ha elaborat el seu partit per afrontar l'elevada inflació, una intervenció en què posarà el focus a buscar punts de trobada entre diferents sensibilitats" per "treballar junts", segons han indicat a Europa Press fonts de la cúpula popular.





Aquell mateix dia també viatjarà a Barcelona el cap de l?Executiu, Pedro Sánchez, per a la sessió de clausura d?aquestes jornades del Cercle d?Economia, que es produeixen enmig de la tensió entre Moncloa i la Generalitat pel presumpte espionatge a dirigents independentistes.





De fet, fonts populars ironitzen que si hi hagués un "aplausòmetre", és probable que Feijóo aconseguís més suports que Pedro Sánchez , malgrat que el cap de l'Executiu s'ha dedicat aquests anys a "mimar" l'independentisme amb els indults i la taula de diàleg. "És el moment més baix per al PSOE a Catalunya ", subratllen a les files del PP , en al·lusió a la crisi entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès pel cas de l'espionatge.





S'ESTRENA EN EL CERCLE D'ECONOMIA



Feijóo aprofitarà el seu discurs per presentar als empresaris catalans el pla fiscal que ja va enviar a Moncloa fa dues setmanes, sense el logo del PP i abans que es votés al Congrés el decret anticrisi, amb l'objectiu que el Govern acceptés algunes mesures . De moment, no hi ha hagut acord amb l' Executiu , si bé el decret de mesures contra la guerra es tramitarà com a projecte de llei.





En aquest pla, Feijóo planteja abaixar l' IRPF a les rendes inferiors als 40.000 euros; una ajuda directa d'entre 200 i 300 euros per a persones vulnerables, amb salaris per sota del llindar que obliga a fer la declaració de la renda; una rebaixa urgent de l' IVA sobre el gas i la llum al 5% com permet Europa ; i actuar sobre l' impost de societats , donant llibertat per amortitzar inversions en eficiència energètica o transformació digital, entre altres mesures.





A ' Gènova ' critiquen que en aquest moment, amb una inflació superior al 8%, el Govern de Sánchez i el d' Aragonès estiguin centrats en l'espionatge en comptes de focalitzar els esforços en la crisi econòmica i energètica.





En aquest escenari, Feijóo dedicarà el discurs davant l'empresari català a posar el focus en aquells assumptes "on poden trobar punts de trobada", com l'economia. "No es tracta de posar el focus en allò que separa sinó en els temes en què podem treballar junts", destaquen les fonts consultades, que assenyalen que el líder del PP té clar que "les diferències no es combaten" sinó que "es respecten".





"UN DISCURS D'ALTURA AMB SOLUCIONS ECONÒMIQUES"



Per això, presentarà un pla econòmic que inclou receptes "acreditades", com ara les baixades d'impostos. "Farà un discurs d'alçada i amb solucions econòmiques que poden ser útils", anticipen a ' Génova ', on esperen que aquesta visita tingui "bona acollida" perquè Feijóo es presenta com l'"alternativa a Pedro Sánchez ".





Es tracta de la primera visita a Barcelona d' Alberto Núñez Feijóo com a líder del PP , un lloc que ostenta des de fa un mes després d' haver estat elegit president al congrés extraordinari que la seva formació va celebrar a Sevilla .





El PP , que va caure fins als tres escons a les catalanes del 2021, aspira a "créixer pel centre" en aquesta comunitat traient vots al PSC i recuperar votants que se'n van anar a Cs i Vox , segons fonts de la formació.





En la seva última visita a Catalunya , com a candidat a presidir el PP , Feijóo va afirmar que vol que el seu partit sigui "un punt de trobada de tota la societat catalana lliure" i va demanar no conformar-se amb una Catalunya "tancada i abstreta en si mateixa".





Feijóo va aixecar l'ànim llavors de la militància del PP català, que va aconseguir reunir més de 600 afiliats en aquell acte. A les files del PP són conscients que Feijóo necessita, a la seva carrera cap a la Moncloa , millorar els seus resultats a Catalunya.