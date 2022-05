Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de l'Organització Mundial de la Salut | @ep





L' Organització Mundial de la Salut (OMS) ha fet pública la seva estamació respecte a la quantitat de morts que ha causat la Covid . Segons l' OMS, 15 milions de persones haurien mort de manera directa o indirecta, des de l'1 de gener del 2020 fins al 31 de desembre del 2021.





Aquesta xifra inclou els 6,2 milions de morts per còvid notificats oficialment a l' OMS pels seus 194 països membres. La resta correspon a morts causades pel coronavirus, però que no van ser notificades com a tals, així com aquelles produïdes per altres malalties que no van poder ser ateses a causa de la sobrecàrrega que van patir els sistemes sanitaris a l'etapa aguda de la pandèmia.





És el càlcul de l'excés de mortalitat produït durant aquests dos anys. És a dir, la diferència entre les morts que van passar i les esperades sense pandèmia. En aquest resultat també hi han influït morts que des de cert punt de vista es van “evitar” perquè els confinaments van reduir el risc d'accidents de trànsit i ocupacionals, han explicat els portaveus de l'organització en una roda de premsa.





La xifra és inferior a una altra estimació publicada al març a la revista The Lancet per al mateix període d'estudi: 18,2 milions de morts.





“Ens vam enfocar a l'excés de mortalitat perquè sabem que a molts països les dades procedents dels tests eren insuficients. També sabem que no tots els països tenen un sistema de certificació (de morts) que compleixi les pràctiques estàndard”, així ho ha expressat William Msemburi, expert en estadístiques de l'OMS. És per això que tot i que els models matemàtics utilitzats per l'organització són fiables, calcular quantes morts van ser per cóvid no reportat i quantes per altres malalties cròniques sense tractar és una tasca que requereix la col·lecta de dades addicionals, ha explicat.





Desenes de països de renda mitjana-baixa no van notificar de manera general les causes de les morts. El 68% de l'excés de mortalitat es va concentrar només a 10 països del món, en general aquells amb grans poblacions i fortament copejats per la covid. El nombre més gran de morts relacionades amb la covid es va registrar a l' Índia (4,7 milions), seguida de Rússia i Indonèsia (més d'un milió cadascun) i els Estats Units (932.000). A continuació figuren Brasil (681.267), Mèxic (626.217), Perú (289.668), Turquia (264.041), Egipte (251.102) i Sud-àfrica (238.671).





Major mortalitat entre homes





Les xifres també indiquen que la mortalitat va ser més gran entre homes que entre dones, amb els primers que van representar el 57% de morts, davant del 43% de les segones. "Aquestes dades no només apunten a l´impacte de la pandèmia, sinó a la necessitat que tots els països inverteixin en sistemes sanitaris més forts que siguin capaços de mantenir els serveis sanitaris en temps de crisi, i que tinguin sistemes d´informació sanitària forts", ha declarat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.





"Mesurar l'excés de la mortalitat (pel que fa a temps normals) és essencial per entendre l'impacte de la pandèmia", ha dit per part seva el director general adjunt d'emergències de l'OMS, Socé Fall . “Cal comprendre la situació dels països que no van tenir la capacitat de reportar totes les morts, ni tan sols les causades directament perquè la víctima no havia passat per un test. A altres països hi va haver interrupció de l'atenció per als malalts crònics perquè el sistema i el personal estaven totalment dedicats a la pandèmia”, ha explicat.





L' OMS calcula que 103.937 persones van morir a Espanya per còvid o per problemes mèdics i d'assistència vinculats a la pandèmia els dos primers anys. És una xifra substancialment més gran dels 91.000 que reportava el Ministeri de Sanitat a finals de l'any passat. És clar que els seus informes només inclou morts directes causades pel coronavirus.





Dades del Ministeri de Sanitat