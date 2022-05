La directiva del CNI, Paz Esteban @ep





Aquest dijous ha tingut lloc la Comissió de Despeses Reservades del Congrés i, en ser a porta tancada, només es pot saber què ha passat a través de les formacions que han acudit a la trobada. El Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) ha admès que es va espiar un nombre determinat d'independentistes, prop d'una vintena i no els 65 que va publicar 'The New Yorker', i ho ha justificat mostrant els diputats amb accés a informació reservada autoritzacions que, per dur a terme aquest espionatge, va donar el jutge del Tribunal Suprem adscrit a l'òrgan d'intel·ligència, Pablo Lucas.





Tot i això, aquestes explicacions no han convençut les formacions independentistes del Congrés, que consideren que les explicacions aportades per la directora del CNI, Paz Esteban, són insuficients, i per això consideren que encara és més pertinent que el Congrés obri una investigació sobre l'espionatge polític a independentistes. A més, exigeixen que es desclassifiquin els documents que la cap dels espies ha ensenyat als diputats amb accés a secrets oficials.







En declaracions als mitjans després d'assistir a aquesta compareixença a porta tancada, tots han evidenciat la seva insatisfacció per les explicacions obtingudes i la majoria ha deixat palès la seva indignació perquè considera provat l'espionatge "polític" a persones no pels seus actes, sinó per les seves idees. .





INTRANQUIL COM A DEMÒCRATA





Des d'ERC han anunciat que registraran una petició de comissió d'investigació perquè el Congrés obri indagacions sobre aquest assumpte i tant Junts com la CUP han demanat que es desclassifiquin els documents que els ha mostrat Esteban.





El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián , ha confessat que es trobava "tan intranquil com demòcrata" com abans d'escoltar la directora del CNI perquè, segons ell, aquest dijous "s'ha justificat que es va espiar independentistes perquè intentaven implementar les seves idees trencant el marc constitucional o legal".







"Jo he posat l'exemple del vicepresident de Vox a Castella i Lleó (Juan José Gallardo) el principal objectiu del qual és carregar-se l'autonomia, cosa que va en contra del marc constitucional, i estic convençut que a ell ningú l'espiarà", ha relatat.





Per part seva, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras , ha assenyalat que les explicacions d'Esteban l'han "enfadat" perquè s'ha confirmat que hi ha hagut un "espionatge massiu" a independentistes.





Al·legant que la llei li impedeix revelar què s'ha tractat a la reunió, Nogueras ha refusat especificar quants independentistes han estat investigats amb aval del Suprem ni si entre ells hi ha ella mateixa. En qualsevol cas, en un altre moment sí que ha destacat que el seu mòbil sí que ha estat infectat amb Pegasus.





El diputat de la CUP Albert Botrán també ha mostrat el seu rebuig a les explicacions del CNI: "Jo, com a independentista no em puc quedar gens tranquil de la informació de què he estat coneixedor", ha afirmat el diputat de la CUP Albert Botran , un altre dels espiats segons 'The Citizen Lab', i que també ha evitat comentar si la directora del CNI havia parlat del seu cas particular.





Sí que s'ha queixat que "no s'ha donat cap explicació" que "de lluny" serveixi per tancar aquest "escàndol d'espionatge polític" perquè no han obtingut "cap garantia" que "no s'hagi espiat 65 independentistes"; ha denunciat, deixa tot el col·lectiu en una situació de "gran indefensió".





QUEDA TELA PER TALLAR





Per la seva banda, la portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua , ha comentat als mitjans que sortia de la comissió amb moltes "incògnites" i convençuda que hi ha "moltes coses per aclarir". Encara més, ha afirmat a la sortida de la sessió que la comissió d'investigació sobre Pegasus "segueix sent necessària".







"Poques sorpreses la veritat. Totes aquelles sorpreses que deia la ministra de Defensa que ens trobaríem brillen per la seva absència", ha dit.





"Només diré que queda tela per tallar", s'ha limitat a assenyalar al final de la comissió el portaveu del PNB, Aitor Esteban, que ha recordat que mai no ha parlat als mitjans sobre el contingut de la Comissió de Despeses Reservades i que anava a començar a fer-ho ara.





PODEM DEMANA RESPONSABILITATS POLÍTIQUES





El portaveu d'Unidas Podemos al Congrés, Pablo Echenique , ha vist "reforçada" la seva exigència de depurar responsabilitats polítiques davant l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) en el cas Pegasus, pel que fa a l'espionatge a independentistes. A més, ha sol·licitat formalment al ministre de Presidència, Félix Bolaños , que l'Executiu contempli desclassificar la informació aportada aquest dijous als grups parlamentaris , al si de la Comissió de Despeses Reservades, per la directora del CNI, Paz Esteban.





En roda de premsa a la Cambra Baixa, Echenique ha transmès que surt "més preocupat" d'aquesta comissió i que les explicacions del CNI sobre l'espionatge "en cap cas no redueix, sinó que reforça", la necessitat de depurar responsabilitats polítiques en aquest assumpte de "extrema gravetat".





"No desvetllo res si dic que el CNI no pot informar d'allò del que el CNI no coneix, informa del que coneix. Estem més intranquils en base a allò que ens ha explicat, que és el que el CNI coneix", ha reblat Echenique.





PP, CS I VOX, SATISFETS





Els portaveus del PP , Vox i Ciutadans s'han donat per satisfets amb les explicacions ofertes al Congrés per la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban, sobre l'espionatge a polítics independentistes i no tenen dubte de la legalitat dels seus actuacions.





La portaveu del PP, Cuca Gamarra , ha explicat que la informació proporcionada a la Comissió de Despeses Reservades és "més que suficient" i considera demostrat que el CNI ha actuat d'acord amb la directiva de seguretat i amb autorització judicial a l'hora d'intervenir comunicacions . "Ha rebutjat qualsevol incògnita", ha sentenciat Gamarra, donant per fet que el CNI ha actuat "en el marc de la legalitat" . Per tant, les seves expectatives han estat "colmades" pel que fa a les informacions sobre el presumpte espionatge a dirigents independentistes.





"MISSIÓ COMPLIDA, DIRECTORA"





Segons el portaveu de Ciutadans, Edmundo Bal , la directora del CNI ha ofert explicacions transparents, amb nombrosa documentació, i ha permès comprovar "rotundament" que els serveis d'Intel·ligència han actuat sempre conforme a la legalitat. "El ministre Bolaños hauria de demanar perdó al CNI", sosté.





A parer seu, la directora del CNI pot sortir de la Comissió de Despeses Reservades amb el lema "Missió complerta" i desitja que es mantingui ferma en el càrrec davant els qui demanen la seva dimissió.





Tant de bo ELS SEUS SUPERIORS ESTORGUESSIN A L'ALTURA DE LA DIRECTORA





Per Iván Espinosa dels Monteros , de Vox, les explicacions de Paz Esteban han estat "suficients" i li han deixat clar que el CNI "actua conforme a la llei" i que no va "per lliure", sinó que "encaixa dins de un "engranatge" institucional. "El que ens ha transmès dóna raons per augmentar la confiança al CNI", ha dit.





I ha elogiat especialment la directora del CNI, qualificant-la com “una persona competent, professional, tècnica i allunyada de vaivens polítics”. "Tant de bo tots els polítics estiguessin a la seva altura, sobre tots els seus superiors", ha dit, considerant incomprensible que se'n demani la dimissió.