Francisco Reynés, president de Naturgy, ha debatut, juntament amb altres líders del sector, sobre els desafiaments, incerteses i reptes en què el teixit empresarial a nivell espanyol i europeu està immers.





Ho ha fet aquest dijous a la sessió 'Diàlegs d'Empresa', la darrera sessió de la segona jornada de la XXXVII Reunió Cercle d'Economia, que se celebra fins divendres a l'Hotel W Barcelona.





Durant la sessió, en què s'han tractat temes com l'increment de la competitivitat, la generació d'ocupació, geopolítica i seguretat, Reynés ha parlat en primera instància sobre el futur del gas quant a preus i subministrament davant d'un context de preocupació i incertesa.





" Crec que el problema de l'opinió pública sobre l'energia és que parla poc de dades i les opinions s'han de formar amb dades, sinó, porta a conclusions errònies ", afirmava.









“ACTUALMENT HI HA UNA ASSINCRONIA MUNDIAL EN MATÈRIA ENERGÈTICA”





“Hem de transformar l'energia cada vegada més perquè el consum augmenta, i un dels deures de tot país és garantir l'energia. Les decisions de garantia d'energia les han pres països en base a circumstàncies molt diferents, per això hi ha una asincronia d'enfocaments entre empreses i, per tant, una Europa molt diversa quant a matèria energètica”, declarava el president de Naturgy.



Reynés explicava que actualment hi ha un factor comú entre països: la importància del gas natural al mix energètic mundial, ja que aproximadament al món es consumeixen 1300 milions de metres cúbics de gas a l'any. Amb el factor afegit que aquest gas natural està en possessió de països, tots fora de la Unió Europea: Rússia, Iran, Qatar i Turkmenistan, que no estan del tot alineats amb els objectius marcats per la UE.







“Hem iniciat una política molt ambiciosa quant a objectius mediambientals i descarbonització però se'ns ha oblidat que cada país ha de fer una feina diferent per aconseguir-ho ”, afegia.







“CULPAR A LA GUERRA D'UCRANIA NO ÉS DEL TOT ENCERTAT”





D'altra banda, el president de Naturgy ha opinat que l'augment de preus al gas no es pot atribuir únicament a la invasió de Putin: “t enom una crisi energètica que s'inicia al gas i acaba a la butxaca de tots. Culpar la Guerra d'Ucraïna no és del tot encertat, ja que l'augment de preus i la seva volatilitat va començar a l'estiu del 2021 ”, explicava.





Reynés ha destacat la importància de les energies renovables per acabar amb la dependència del gas, però també posant en valor la presència i la continuïtat d'aquesta matèria primera. “ La clau és reduir la dependència d'aquestes matèries primeres i augmentar dins del mix energètic una part de generació renovable , ja que és neta i té un cost fix. Això primer requereix grans quantitats d'inversió, temps d'execució, i tampoc no resol tota l'equació de l'energia, ja que el gas és una matèria primera necessària per al procés industrial de moltes empreses i com a font d'energia proporciona la tecnologia de suport de totes les tecnologies renovables que són, per definició, intermitents”, explicava.





“LA SUBSTITUCIÓ DEL GAS ÉS POC REALITZABLE A CURT TERMINI”





Quant al futur de l'energia a Europa i el paper del gas en ell, el president de Naturgy afirmava que “l'energia es necessitarà de diferents maneres, ningú qüestiona la necessitat de l'energia elèctrica però sí que es qüestiona la del gas, present a molts àmbits”.





Afegia, per altra banda, que tota la infraestructura del gas es podria reutilitzar: “A Europa ia Espanya en particular, hem desenvolupat en els darrers 25 anys una infraestructura de xarxa de transport de gas que estarà disponible, és d'última generació i es podrà fer servir a favor d'altres tipus d'energia també ”, afegia.





Reynés explicava que la substitució del gas, present en ús tant domèstic com a industrial i per a generació elèctrica, implicaria una gran inversió en àmbit elèctric, una inversió que en realitat s'hauria de destinar a matèria renovable. " És poc realitzable a curt i mitjà termini substituir aquest tipus d'energia ", concloïa.